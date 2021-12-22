Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в районах Крюково и Старое Крюково самая низкая по сравнению с другими районами Москвы.

По данным ЦИАН, самая низкая цена на съем однокомнатной квартиры в декабре наблюдается в районах Крюково, Молжаниновский (25 тысяч рублей в месяц) и Старое Крюково (25,2 тысяч), сообщает РБК. При этом в других зеленоградских районах цена заметно выше: в Матушкино — 30 тысяч, в Савёлках — 32,6 тысячи.

Как считает аналитик ЦИАН, в декабре аренда однушки в Москве в среднем составляла 46,6 тыс. руб. в месяц, что на 23% больше, чем в декабре 2020-го. Основной рост ставок пришелся на последние три месяца — рынок аренды оживился после длительной стагнации.

Однако на момент публикации мы не смогли найти на сайте ЦИАН квартиры в аренду по таким ценам: сейчас в Зеленограде предлагается в аренду 36 однокомнатных квартир. Минимальная цена — 22 тысячи рублей в месяц (корпус 2016), максимальная — 40 тысяч (корпус 353). Согласно представленным ценам, средняя цена аренды однушки в Зеленограде составляет 27,9 тысяч рублей.