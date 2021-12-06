Сервис объявлений об аренде недвижимости ЦИАН вводит запрет на дискриминацию по по гражданству, национальности, вероисповеданию, цвету кожи, расе или этнической принадлежности. То есть в объявлениях будут запрещены фразы вроде «только для граждан РФ» или «строго славяне». Однако зеленоградский риелтор считает, что это не поможет, пока не будут защищены права собственников.

«Недопустимые формулировки» ЦИАН предлагает убрать из текстов объявлений до 1 февраля. После этого сервис отредактирует объявления самостоятельно. «Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН и верим в то, что это решение станет отраслевым стандартом на рынке недвижимости», — говорится в официальном телеграм-канале площадки.

«Сомневаюсь, что собственники теперь захотят заселить в однушку большую таджикскую семью, — говорит зеленоградский риелтор Андрей Веселаго. — Впрочем, данная категория арендаторов и раньше текстов объявлений не читала, и в феврале не будет. Да, любая дискриминация — это очень плохо. По национальному признаку — особенно. Только вот запретом писать какие-то слова в рекламе такие проблемы не решаются. Равно как не решаются и проблемы обратные — собственник не имеет никакой гарантированной защиты от создания в своей квартире филиала аула и тотального „дестроя“. А потому защищается от потенциальной угрозы как умеет. В общем, все останется как было, только будет немного сложнее в ряде случаев».

На ЦИАНе в 17% объявлений содержится требование об аренде только людям славянской внешности, посчитал в марте сервис для поиска и аренды недвижимости The Meters. Причем, чем дешевле квартира, тем выше у арендаторов вероятность столкнуться с дискриминацией по национальному признаку — в объявлениях до 30 тысяч рублей это требование содержится почти в каждом третьем объявлении.