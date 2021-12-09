Мужчина погиб под колёсами высокоскоростного поезда «Сапсан», направлявшегося в Москву. Это произошло около 16:40 в среду, 8 декабря, у железнодорожной платформы Поваровка.

На вид погибшему лет 40, его личность пока не установлена, как и обстоятельства, при которых он оказался на рельсах. Ведётся доследственная проверка, сообщили «Зеленоград.ру» в следственном управлении на транспорте.