Новые пути для «Сапсанов» от Крюково до Москвы начнут строить в 2022 году. Они будут считаться первым участком высокоскоростной магистрали Москва—Петербург, которую могут отменить
Мужчина погиб под колёсами высокоскоростного поезда «Сапсан», направлявшегося в Москву. Это произошло около 16:40 в среду, 8 декабря, у железнодорожной платформы Поваровка.
На вид погибшему лет 40, его личность пока не установлена, как и обстоятельства, при которых он оказался на рельсах. Ведётся доследственная проверка, сообщили «Зеленоград.ру» в следственном управлении на транспорте.
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