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«Субботник» по уборке снега организуют в Голубом 08.12.2021 ZELENOGRAD.RU

«Снежный субботник» устраивает местная администрация в деревне Голубое. Правда, не в субботу, а воскресенье, 12 декабря. Конкретно — во дворе домов возле детской площадки у «Кораблика» в Тверецком проезде. Старт — в 10 утра.

Добровольцам будут выдавать снегоуборочный инвентарь возле указанной площадки, но при этом организаторы просят по возможности взять лопаты для уборки снега с собой. И ещё местным жителям рекомендуют убрать с территории машины, поскольку там будет работать техника.

Глава Солнечногорского городского округа Виктор Родионов в личном блоге в инстаграме рассказал с оптимистичным видео, как нахозяйничал в области балканский циклон, который принёс сильный снегопад: «Снег шёл несколько часов. Поэтому привлекаем резервы. Расчищать улицы в округе вышли четыреста дворников. Помогает им коммунальная техника. Почти сто машин, тракторов, ручных снегоуборщиков… Дворники работают в несколько смен — круглосуточно».

Особое внимание к тротуарам «по поручению губернатора», и в первую очередь расчищают дорожки к детским садам, школам, поликлиникам, магазинам, остановкам общественного транспорта, говорится в сообщении Родионова.

Видимо, рабочих рук всё же не хватает, особенно не в центре округа, поэтому территориальные управления обращаются за помощью к местным жителям, организуя такие воскресники. В комментариях в ответ на сообщение про субботник в Голубом написали: «А деньги заплатите? А где коммунальщики? Вот юмор».

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Метки:
уборка улиц и дворов, поселок голубое, субботник, снег
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 19:47
Коммунальные платежи будут снижены? А то интересно выходит, платёжки выставлять не забывают, а за полученные деньги снег убрать сил не хватает и привлекают жителей на добровольной волонтёрской основе.
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