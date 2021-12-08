«Снежный субботник» устраивает местная администрация в деревне Голубое. Правда, не в субботу, а воскресенье, 12 декабря. Конкретно — во дворе домов возле детской площадки у «Кораблика» в Тверецком проезде. Старт — в 10 утра.
Добровольцам будут выдавать снегоуборочный инвентарь возле указанной площадки, но при этом организаторы просят по возможности взять лопаты для уборки снега с собой. И ещё местным жителям рекомендуют убрать с территории машины, поскольку там будет работать техника.
Глава Солнечногорского городского округа Виктор Родионов в личном блоге в инстаграме рассказал с оптимистичным видео, как нахозяйничал в области балканский циклон, который принёс сильный снегопад: «Снег шёл несколько часов. Поэтому привлекаем резервы. Расчищать улицы в округе вышли четыреста дворников. Помогает им коммунальная техника. Почти сто машин, тракторов, ручных снегоуборщиков… Дворники работают в несколько смен — круглосуточно».
Особое внимание к тротуарам «по поручению губернатора», и в первую очередь расчищают дорожки к детским садам, школам, поликлиникам, магазинам, остановкам общественного транспорта, говорится в сообщении Родионова.
Видимо, рабочих рук всё же не хватает, особенно не в центре округа, поэтому территориальные управления обращаются за помощью к местным жителям, организуя такие воскресники. В комментариях в ответ на сообщение про субботник в Голубом написали: «А деньги заплатите? А где коммунальщики? Вот юмор».