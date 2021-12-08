«Снежный субботник» устраивает местная администрация в деревне Голубое. Правда, не в субботу, а воскресенье, 12 декабря. Конкретно — во дворе домов возле детской площадки у «Кораблика» в Тверецком проезде. Старт — в 10 утра.

Добровольцам будут выдавать снегоуборочный инвентарь возле указанной площадки, но при этом организаторы просят по возможности взять лопаты для уборки снега с собой. И ещё местным жителям рекомендуют убрать с территории машины, поскольку там будет работать техника.

Глава Солнечногорского городского округа Виктор Родионов в личном блоге в инстаграме рассказал с оптимистичным видео, как нахозяйничал в области балканский циклон, который принёс сильный снегопад: «Снег шёл несколько часов. Поэтому привлекаем резервы. Расчищать улицы в округе вышли четыреста дворников. Помогает им коммунальная техника. Почти сто машин, тракторов, ручных снегоуборщиков… Дворники работают в несколько смен — круглосуточно».