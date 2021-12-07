Новые станции удобны, если вы едете в районы Хорошево-Мнёвники, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, Обручевский или Зюзино — для многих адресов в них удобной альтернативы на метро раньше не было.

Однако для других пунктов назначение нам не удалось построить маршрут из Зеленограда, для которого новые станции давали бы значительное преимущество. Хотя, например, если вам нужно от «Ховрино» до «Мучиринского проспекта», удобнее поехать по новой ветке — так будет одна пересадка, а не две.

Сейчас БКЛ построена на 70% и замкнуть новое кольцо планируют уже в следующем году. Станции, которые тогда появятся будут удобны для зеленоградцев, которым нужно ехать от «зеленой» или «серой» ветки в северо-восточную часть Москвы.