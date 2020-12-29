После открытия пересадки между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» можно пересесть с зелёной ветки на новую Большую кольцевую линию. А оттуда быстро доехать до серой и фиолетовой линий, где тоже есть пересадка на новое кольцо. Это удобно для зеленоградцев, которым нужно от быстрее попадать в районы на севере и северо-западе Москвы, такие как Хорошевский, Беговой или Савеловский.
Пересадка между «Динамо» и «Петровским парком» — это подземный тоннель длиной около 200 метров, а вместе с эскалаторами и лестницами пешеходный проход около 300 метров. На станции «Динамо» вход на пересадку находится в центре зала.
Станцию «Петровский парк» построили два года назад, и от «Динамо» к ней надо было идти по улице минут шесть-семь. Переход строили долго. Работу осложняли неустойчивые грунты и близость исторических объектов, пояснил мэр Сергей Собянин, открывая переход. «Динамо» — это памятник архитектуры, поэтому необходимо было сохранить все элементы этой уникальной станции. С другой стороны, рядом строился стадион «Динамо» — огромное сооружение, и тоже надо было аккуратно проходить возле этих конструкций", сказал Собянин.
Большая кольцевая линия — это пока шесть станций, от «Делового центра» до «Савеловской». Она пересекается с Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линией — пересадка с «Хорошевской» на «Полежаевскую» — и Серпуховской (серой) — пересадка с Савеловской на одноименную. Из Зеленограда едут до «Сходненской» и «Тушинской» на автобусах 400К и 400 Т, раньше ближайшая пересадка для пассажиров была на Кольцевой линии. Если не считать пересадки на МЦК — но там теряется время на длинных переходах.
Также зеленоградцы часто пересаживаются с электрички на метро «Петровско-Разумовская». От неё до станции «Савеловская», где есть пересадка на Большую кольцевую линию — три станции.