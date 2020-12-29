Пересадка между «Динамо» и «Петровским парком» — это подземный тоннель длиной около 200 метров, а вместе с эскалаторами и лестницами пешеходный проход около 300 метров. На станции «Динамо» вход на пересадку находится в центре зала.

Станцию «Петровский парк» построили два года назад, и от «Динамо» к ней надо было идти по улице минут шесть-семь. Переход строили долго. Работу осложняли неустойчивые грунты и близость исторических объектов, пояснил мэр Сергей Собянин, открывая переход. «Динамо» — это памятник архитектуры, поэтому необходимо было сохранить все элементы этой уникальной станции. С другой стороны, рядом строился стадион «Динамо» — огромное сооружение, и тоже надо было аккуратно проходить возле этих конструкций", сказал Собянин.