Пропал 38-летний Казбек Голаев и Зеленограде. 3 декабря ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощаевый, волосы тёмно-каштановые, глаза карие.

Одежда: зелёный камуфляжный костюм, бело-синий свитер, чёрные с синей полосой кроссовки, синяя шапка.

Есть проблемы с речью.

Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза алерт»: 8-800-700-54-52 или по 112. Также нужна помощь добровольцев. Пожалуйста, помогите найти человека.