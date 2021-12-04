Разыскивают пропавшего в Зеленограде 38-летнего Казбека Голаева. Помогите найти 04.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Пропал 38-летний Казбек Голаев и Зеленограде. 3 декабря ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощаевый, волосы тёмно-каштановые, глаза карие.

Одежда: зелёный камуфляжный костюм, бело-синий свитер, чёрные с синей полосой кроссовки, синяя шапка.

Есть проблемы с речью.

Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза алерт»: 8-800-700-54-52 или по 112. Также нужна помощь добровольцев. Пожалуйста, помогите найти человека.

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Метки:
происшествия, пропал человек
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Разыскивают пропавшего в Зеленограде 38-летнего Казбека Голаева. Помогите найти Новости
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