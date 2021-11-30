Первый рейс из Твери отправляется в 5:40, последний — в 16:55, от «Ховрино» первый идёт в 7:15, последний — в 19:00. Полное расписание можно посмотреть на таких онлайн-сервисах, как «Яндекс.Расписания» и «Туту.ру».

Билеты продаются в кассах автовокзалов, на Павелецком вокзале у выхода из метро к пригородным поездам и поездам дальнего следования, а также на указанных онлайн-сервисах. Купить можно за несколько дней до поездки в любое удобное пассажиру время, но не позднее 15 минут до отправления, уточняет перевозчик.

Автобусы по этому маршруту начали курсировать после длинных ноябрьских выходных. Однако столичный транспортный департамент сообщил о нём только сейчас. Департамент и сам перевозчик позиционируют его как самый быстрый и «в два раза дешевле, чем другие популярные виды транспорта».

Онлайн-билет на автобус от «Северных ворот» стоит от 311 рублей, в обратном направлении — от 315 рублей, время в пути — ровно два часа. Цена указана со сервисным сбором «Яндекса». На «Туту» сервисный сбор выше.

Стоимость билета на обычную электричку из Москвы в Тверь — 441 рубль, на «Ласточку-экспресс» — 580, время в пути — от полутора часов до трёх часов с минутами.

Если же ехать на электричке из Зеленограда (станция Крюково), то стоить это будет те же 311 рублей, как и в обратном направлении, — и всего на несколько минут дольше автобуса. На «Ласточке» цена проезда 415 рублей, ехать значительно меньше двух часов.

Изначально автобусы этого маршрута делали по девять рейсов в каждом направлении, а стоимость билетов перевозчик указывал 290 рублей. Не прошло и месяца, как количество рейсов сократилось, а проезд подорожал. Кроме того, в отличие от электричек, на маршруте не действуют льготы.