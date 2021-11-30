Автобусы-экспрессы запустили от метро «Ховрино» до Твери. Они едут по М-11 без остановок 30.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Новый автобусный маршрут №4518 запустили от вокзала «Северные ворота» у метро «Ховрино» до Твери. Он идёт экспрессом по М-11 без промежуточных остановок. Всего по шесть рейсов в каждом направлении. По сравнению с электричкой из Крюково получается немного быстрее, но не дешевле.

Обслуживает маршрут перевозчик «Регион-Т» комфортабельными автобусами «Стрела» с откидывающимися креслами.

Первый рейс из Твери отправляется в 5:40, последний — в 16:55, от «Ховрино» первый идёт в 7:15, последний — в 19:00. Полное расписание можно посмотреть на таких онлайн-сервисах, как «Яндекс.Расписания» и «Туту.ру».

Билеты продаются в кассах автовокзалов, на Павелецком вокзале у выхода из метро к пригородным поездам и поездам дальнего следования, а также на указанных онлайн-сервисах. Купить можно за несколько дней до поездки в любое удобное пассажиру время, но не позднее 15 минут до отправления, уточняет перевозчик.

Автобусы по этому маршруту начали курсировать после длинных ноябрьских выходных. Однако столичный транспортный департамент сообщил о нём только сейчас. Департамент и сам перевозчик позиционируют его как самый быстрый и «в два раза дешевле, чем другие популярные виды транспорта».

Онлайн-билет на автобус от «Северных ворот» стоит от 311 рублей, в обратном направлении — от 315 рублей, время в пути — ровно два часа. Цена указана со сервисным сбором «Яндекса». На «Туту» сервисный сбор выше.

Стоимость билета на обычную электричку из Москвы в Тверь — 441 рубль, на «Ласточку-экспресс» — 580, время в пути — от полутора часов до трёх часов с минутами.

Если же ехать на электричке из Зеленограда (станция Крюково), то стоить это будет те же 311 рублей, как и в обратном направлении, — и всего на несколько минут дольше автобуса. На «Ласточке» цена проезда 415 рублей, ехать значительно меньше двух часов.

Изначально автобусы этого маршрута делали по девять рейсов в каждом направлении, а стоимость билетов перевозчик указывал 290 рублей. Не прошло и месяца, как количество рейсов сократилось, а проезд подорожал. Кроме того, в отличие от электричек, на маршруте не действуют льготы.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
общественный транспорт, автобусы, тпу ховрино, тверь
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Автобусы-экспрессы запустили от метро «Ховрино» до Твери. Они едут по М-11 без остановок Новости
Шахматный турнир «Ход конём» — 5 декабря в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Типография «Никсон-Принт». Здесь режут почти все, делают подарочные коробки под заказ и УФ печать на любых материалах Реклама
Светофор начали устанавливать на переходе через Московский проспект возле остановки «Дворец культуры» Новости
«Первоначальный проект искажен, ансамблевое единство нарушено». Почему чиновники отказались признать архитектурный центр Зеленограда объектом культурного наследия Истории
Советский танк, затонувший 80 лет назад, может лежать под землей возле Школьного озера. Его предлагают поднять и сделать музейным экспонатом Истории
Сделать выделенную полосу для автобусов на Солнечной аллее на пересечении со старым мостом Истории
В прокат вышел фильм «Охотники за привидениями: наследники». Смотрите его в «Синема Парк» и выигрывайте призы Афиша
Как готовятся к зиме на платной дороге М-11 Партнерский материал
Открытие гастрономического центра на Крюковской площади перенесли на начало следующего года. Там будут китайские, вьетнамские, индийские кафе, пекарня, винотека и другое Новости
«Выглядело эпично: мужик под машиной, а чуть дальше ДПС». Как водитель сломанной машины напугал несколько десятков человек Жизнь
Школа единоборств «Тигры» приглашает детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ, ММА и самообороны Реклама
Как обновляют лес вокруг Зеленограда и почему молодые деревья косят и рубят Ответы
Выставка кошек из приюта «Теплые коты» — 11 и 12 декабря в культурном центре «Зеленоград» Афиша
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Реклама
Началась подготовка к строительству сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами. Что ждёт жителей и что они получат в итоге Истории
Fashion House запустил бесплатный автобус от Крюково на время «Чёрной пятницы». Новости
Кто такой генерал Иван Панфилов, в честь которого в Зеленограде названы две улицы (а хотели назвать весь город) Истории
Сделать дополнительную автобусную остановку у корпуса 830 Новости
Презентация книги «Ресурсные сказки для усталых мам» Екатерины Осоченко — 26 и 28 ноября в КЦ «Зеленоград» и в ДК «Андреевка» Афиша
400-му автобусу до «Речного вокзала» добавили остановку на Ленинградском шоссе. Рядом два гипермаркета и новый ЖК Новости
Благотворительный ужин в поддержку фонда помощи бездомным животным «Ника» — 10 декабря в ресторане «Фазенда» Афиша
Новинки пряжи зимнего сезона в магазинах «Я Сама» Реклама
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру