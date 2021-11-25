Fashion House запустил бесплатный автобус от Крюково на время «Чёрной пятницы» 25.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Торговый центр Fashion House в Чёрной грязи на время «Чёрной пятницы» с 26 по 28 ноября запускает бесплатный автобус от станции Крюково и обратно. Первый автобус отходит от Крюково в 9:00. Последний от Fashion House — в 20:30. Интервалы движения — примерно каждые полчаса (расписание).

В Fashion House продают одежду, обувь и аксессуары, изделия из кожи и меха, ювелирные украшения, спортивные товары, бытовую технику и товары для дома. Скидки на коллекции прошлых сезонов от известных брендов составляют от 30 до 70 процентов. Но в «Чёрную пятницу» обещают скидки до 80%. Торговый центр работает с 10 до 22. В обычные дни до него можно добраться на автобусе 400 до остановки «Чёрная грязь».

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Метки:
магазины, автобусы, Fashion House
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