В давно построенном гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади идёт внутренний ремонт — им занимаются арендаторы. Из-за коронавирусных ограничений планируемое в этом году открытие перенесли на 1-й квартал 2022 года. Но стало известно о некоторых заведениях, которые будут там работать.
В числе арендаторов по-прежнему старые знакомые — кофейня Ruma's и кафе Friend's, уже работающие в Зеленограде. К ним добавились вьетнамская кухня сети Bо, «Индийская точка» с индийскими блюдами, китайские «Три утки», сетевая шаурменная «Шаурму х@чу», пекарня Sasha Bread, специализирующаяся на выпечке подового хлеба на закваске. В числе арендаторов также пиццерия, бар с ассортиментом пива и сидра Right Hops и винотека (вино и крепкие напитки) SimpleWine.
Это достаточно известные бренды, представленные в фудмоллах и гастрономических центрах Москвы, похожих по формату на Крюковский рынок. Внутри нового здания — торговые площади от 8 до 50 квадратных метров, а также запроектирована сцена для развлекательных мероприятий. Общая площадь «Станции» 3500 квадратных метров.
Третье здание инвестор застройки Крюковской площади рассчитывает достроить в 2023 году. Пока эти планы ограничены идущей реконструкцией станции Крюково. Но инвесторы делают ставку, в том числе, на будущее станции — это уже крупный транспортно-пересадочный узел, который станет доступнее для жителей и транзитных пассажиров после завершения реконструкции.