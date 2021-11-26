В давно построенном гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади идёт внутренний ремонт — им занимаются арендаторы. Из-за коронавирусных ограничений планируемое в этом году открытие перенесли на 1-й квартал 2022 года. Но стало известно о некоторых заведениях, которые будут там работать.