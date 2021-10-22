«Пока сохраняем интригу» , — ответили на вопрос о конкретных ресторанах и кафе в компании «Вит-Сириус» (это инвестор застройки). Новому зданию присвоен адрес: улица Панфилова, 11. Яндекс-карты показывают по этому адресу кондитерскую Zavarnoy и магазин мяса и колбас Великолукского комбината. В новом комплексе на первом этаже будет работать кофейня Ruma's — в том же формате, как в ТЦ «1000 мелочей» на Центральном проспекте. Там же планирует открыть свою вторую точку кафе Friend's.

На первом этаже здания будет стрит-фуд, на втором рестораны с общим залом, — рассказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» курирующий торговлю зампрефекта Дмитрий Лавров. Всего будет около трехсот посадочных мест. Торговлю в цокольном этаже Лавров охарактеризовал как «ярмарочно-фермерское пространство». Упомянутый стрит-фуд — это буквально «уличная еда», которую быстро готовят. Например, выпечка, хот-доги, бургеры, блины, шаурма, пицца.

Рядом с рынком идет реконструкция станции Крюково. В частности, перестраивают подземный пешеходный переход (транзитный, более широкий). После окончания работ выход из этого перехода в «старом» городе будет рядом с гастрономическим центром.