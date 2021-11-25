Молодому человеку проломили череп на Озёрной аллее чем-то острым 25.11.2021 ZELENOGRAD.RU

С тяжёлыми черепно-мозговыми травмами доставили на «скорой» в больницу 21-летнего пациента. Информацию из стационара передали в полицию. Выяснилось, что травмы он получил во время ссоры, которая случилась в одной из бытовок в доме 4 на Озёрной аллее, сообщил «Зеленоград.ру» источник в полиции.

Мужчина, 44-летний местный житель, нанёс молодому человеку множественные удары в области головы, вооружившись острым предметом. Количество ударов пока не установили. Что это за острый предмет («розочка», какой-то инструмент, холодное оружие или что-то другое), была ли это пьяная ссора или мотивы были иными и кто вызвал «скорую», — уточнить не удалось.

В результате конфликта пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние в мозг со скоплением воздуха в черепе (пневмоцефалия). Состояние пациента тяжёлое, но он в сознании, сейчас находится в реанимации.

Конфликт произошёл в период со вторника на среду примерно между половиной одиннадцатого вечера 23 ноября и семью двадцатью утра 24-го. В больницу пострадавшего доставили около половины восьмого утра, а в восемь на пульт «02» пришла телефонограмма.

В здании, где произошёл конфликт, расположен спорткомплекс «Орбита», некоторые помещения сдаются в аренду разным фирмам, в том числе ремонтно-строительным. Какой из организаций принадлежит упомянутая бытовка, источник не уточнил.

Подозреваемого задержали через несколько часов после телефонограммы по месту жительства в корпусе 340. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 (часть 2, пункт «з») — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

В пресс-службе Зеленоградского УВД подтвердили факт происшествия и задержания подозреваемого, однако в интересах следствия детали случившегося не разглашаются.

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Метки:
микрорайон 3, происшествия, криминал, драка
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