Дворника, обнимающего на скамейке девочку-подростка, заметил прохожий и сообщил об увиденном в полицию.

Полицейские оперативно прибыли на место и доставили 22-летнего приезжего с 14-летней школьницей в отдел для дальнейшего разбирательства.

Девочка рассказала, что познакомилась с молодым человеком в октябре, потом они начали вместе гулять. Но вскоре он стал проявлять по отношению к ней непозволительные действия, пересказывает Рен-ТВ. Произошло это в Зеленограде в воскресенье, 21 ноября, район города не уточняется.

По данным канала, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 (развратные действия, совершённые без применения насилия лицом, достигшим 18 лет, в отношении лица, не достигшего 16 лет). По максимуму наказывается лишением свободы на срок до трёх лет.

Медиакомпания «Зеленоград сегодня» со ссылкой на неуточнённый источник сообщает, что задержанного должны арестовать 23 ноября. Однако ни на сайте Следственного комитета, ни в электронной картотеке Зеленоградского суда информации о ходатайстве взять подозреваемого в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней под стражу и его рассмотрении нет.

В настоящее время в Зеленоградском суде идёт процесс над 45-летним мужчиной, который мастурбировал на школьниц в автобусах. Первое заседание было назначено на 22 ноября, но перенесено на 2 декабря из-за неявки других участников.