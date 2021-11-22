Двое мужчин разбили входную дверь при попытке проникнуть в подъезд дома 2306А и скрылись. Это попало на камеры видеонаблюдения снаружи и внутри.

Сначала визитёры звонили в домофон, но безуспешно — видимо, им никто не ответил. Тогда они попытались сорвать магнитный замок: вдвоём ухватились за ручку-скобу и рывками стали дёргать входную дверь на себя. Замок выдержал, а стекло нет — треснуло и рассыпалось на осколки. После чего желание попасть в подъезд у мужчин сразу отпало, и они поспешили скрыться. Всё произошло за две минуты.