Двое мужчин разбили входную дверь при попытке проникнуть в подъезд дома 2306А и скрылись. Это попало на камеры видеонаблюдения снаружи и внутри.
Сначала визитёры звонили в домофон, но безуспешно — видимо, им никто не ответил. Тогда они попытались сорвать магнитный замок: вдвоём ухватились за ручку-скобу и рывками стали дёргать входную дверь на себя. Замок выдержал, а стекло нет — треснуло и рассыпалось на осколки. После чего желание попасть в подъезд у мужчин сразу отпало, и они поспешили скрыться. Всё произошло за две минуты.
Случилось это около двух часов ночи, когда консьерж отдыхала. Шум от попыток взлома двери и звон разбившегося стекла прервали её отдых. Она выбежала в холл, но рядом уже никого не было.
Заявление в полицию уже подано вместе с записями камер видеонаблюдения.
Двери в подъезд часто вскрывают таким способом, но обычно они железные, поэтому хулиганы открывают замки без последствий.