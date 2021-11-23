С новой соцсетью учителя познакомили его ученики год назад. «Ребята показали мне тренды, для их страничек мы снимали их, но я в тикток сразу же пришёл с образовательным контентом» , — рассказал Александр Оджо. Тогда в нём проснулся азартный дух: сможет ли он раскрыть тему всего за 60 секунд, а не за урок?

Эксперимент удался: школьники часто вспоминают на уроках моменты из роликов своего учителя, пародируют его на переменах и сами примеряют костюмы.

Александр не согласен с критиками соцсети: «Тикток, как и все социальные сети, можно применять очень интересно и полезно» , — считает он и доказывает своим примером. Сейчас молодой учитель разрабатывает курсы «Имидж современного педагога», где отдельно уделит внимание педагогам в соцсетях.

Конкурс #УчителяТикТок проводился совместно с Министерством просвещения. Педагоги соревновались в трёх номинациях: «Самый креативный учитель», «Лучший познавательный видеоролик» и «Учитель — открытие». Каждый из трёх победителей получил iPhone 13. Всего под хэштэгом #УчителяТикТок участники опубликовали 3770 роликов, а суммарное количество их просмотров превысило 222 миллиона.