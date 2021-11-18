Боулинг снова откроется в Зеленограде. Там же, где был раньше
ФОТО: ТК "ПАНФИЛОВСКИЙ"
В «Панфиловском» открылись два мультибрендовых магазина одежды: Stockburg и Modline.
Дисконт Stockburg предлагает женские, мужские и детские вещи известных мировых брендов (например, Mango, Kiabi и Tom Tailor) со скидками до 85%.
В ассортименте Modline итальянская женская одежда и аксессуары таких брендов как Kontatto, Paquito, Imperial, Rinascimento, Souvenir и Hassfashion. Каталог товаров представлен на сайте магазина.
Торговый комплекс работает ежедневно с 10:00 до 22:00.
instagram.com/panfilovsky
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