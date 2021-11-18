В «Панфиловском» открылись два мультибрендовых магазина одежды: Stockburg и Modline.

Дисконт Stockburg предлагает женские, мужские и детские вещи известных мировых брендов (например, Mango, Kiabi и Tom Tailor) со скидками до 85%.

В ассортименте Modline итальянская женская одежда и аксессуары таких брендов как Kontatto, Paquito, Imperial, Rinascimento, Souvenir и Hassfashion. Каталог товаров представлен на сайте магазина.

Торговый комплекс работает ежедневно с 10:00 до 22:00.