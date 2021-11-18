Два магазина одежды — Stockburg и Modline — открылись в «Панфиловском» 18.11.2021 ZELENOGRAD.RU

В «Панфиловском» открылись два мультибрендовых магазина одежды: Stockburg и Modline.

Дисконт Stockburg предлагает женские, мужские и детские вещи известных мировых брендов (например, Mango, Kiabi и Tom Tailor) со скидками до 85%.

В ассортименте Modline итальянская женская одежда и аксессуары таких брендов как Kontatto, Paquito, Imperial, Rinascimento, Souvenir и Hassfashion. Каталог товаров представлен на сайте магазина.

Торговый комплекс работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Читайте также
Боулинг снова откроется в Зеленограде. Там же, где был раньше
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
магазины, одежда, новое место, Торговый комплекс "Панфиловский"
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Четыре юных зеленоградца получили гранты мэра Москвы в области культуры и искусства. Вот их рассказы и впечатления Истории
Два магазина одежды — Stockburg и Modline — открылись в «Панфиловском» Новости
История МЦД — от царя до Путина. Как в Москве возродили железнодорожный проект столетней давности Истории
Экспресс доставка зоотоваров по Зеленограду и Андреевке всего за 1 час. Бесплатная от суммы 999 рублей. Реклама
Школу в Андреевке капитально отремонтируют к ноябрю следующего года. Летом её подлатали, чтобы не обрушились перекрытия Новости
В подвале моего дома живут кошки. Что делать, если они мешают, можно ли их кормить и нормально ли это вообще? Истории
Началось общественное обсуждение нового здания на месте заброшенного магазина в 10 микрорайоне Новости
Автобус перекрыл три полосы на Панфиловском проспекте Новости
«Самоидентичность жителей Зеленограда» — примите участие в студенческом исследовании Новости
Началась продажа квартир в новом корпусе 934 Новости
Рок-опера «Юнона и Авось» — 12 декабря в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Афиша
Боулинг снова откроется в Зеленограде. Там же, где был раньше Новости
Каток открылся на Озёрной аллее Гид
Афиша мероприятий в Зеленограде и окрестностях, которые можно оплатить «Пушкинской картой». И как её получить Гид
Кросс «Спутник lite» — 27 ноября на лыжероллерной трассе за горбольницей Афиша
Благоустройство пешеходной аллеи в 9 микрорайоне разбили на два года из-за нехватки денег и подорожания стройматериалов Истории
Никольское кладбище на выезде из Зеленограда обнесут забором Новости
«Ведогонь-театр» открыл продажу билетов на новогодние «ёлки». А также покажет две премьеры в ноябре и декабре Новости
Концерт-встреча с детскими поэтами: Усачёв, Дядина, Пинегин — 27 ноября в библиотеке в корпусе 1106 Афиша
Парк камней в МЖК пополнился доисторической плитой с трилобитами. Им около 450 миллионов лет Истории
В прокат выходит фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль». С 18 ноября в сети кинотеатров «Синема Парк» Афиша
«Ноябрьский IT движ в Зеленограде» — митап и хакатон с призовым фондом 150 тысяч Афиша
Почти килограмм наркотиков нашли дома у «закладчика». А в лесу под Зеленоградом поймали другого дельца и накрыли его нарколабораторию Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру