Боулинг снова откроется в Зеленограде. Там же, где был раньше 15.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Боулинг-бар Bowler откроется по адресу Панфиловский проспект, дом 10 строение 1. Внутри будет восемь дорожек для боулинга, игровая комната, приставка play station, аэрохоккей и спорт-бар. Открытие планируют на середину декабря.

В боулинг смогут играть взрослые и дети от девяти лет. Вес самого маленького шара — три килограмма. За каждой из восьми дорожек поставят столик. Для компаний до 12 человек будет отдельный закуток.

Для малышей в боулинг-баре предусмотрен детский городок с игрушками. Для тех, кто постарше, — игровая приставка и аэрохоккей.

Одной из важных составляющих заведения станет спорт-бар, где будут транслировать знаковые матчи и соревнования, в том числе те, которые нельзя посмотреть в общедоступном эфире.

Чтобы собраться большой компанией и посмотреть конкретный матч, будет доступна отдельная комната, которая вместит до 20 человек. А для крупных корпоративов Bowler смогут закрыть на спецобслуживание.

В меню сделают акцент на разливном пиве и закусках к нему: хрустящих гренках, луковых кольцах, картошке фри, небольших бургерах.

В баре планируют поставить 8-10 столов и барные стойки с дополнительными местами.

Раньше в этом здании работал боулинг-клуб Fresh и лазертаг Q-Zel, но весной 2020 года, в разгар пандемии, они закрылись. Тогда мэрия запретило деятельность всех развлекательных заведений. С тех пор помещение частично сдавали под склад и офис, но оборудование для боулинга не демонтировали.

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Метки:
спорт, новое место, активный досуг, боулинг, дом 10 строение 1
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