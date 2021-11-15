В боулинг смогут играть взрослые и дети от девяти лет. Вес самого маленького шара — три килограмма. За каждой из восьми дорожек поставят столик. Для компаний до 12 человек будет отдельный закуток.

Для малышей в боулинг-баре предусмотрен детский городок с игрушками. Для тех, кто постарше, — игровая приставка и аэрохоккей.

Одной из важных составляющих заведения станет спорт-бар, где будут транслировать знаковые матчи и соревнования, в том числе те, которые нельзя посмотреть в общедоступном эфире.

Чтобы собраться большой компанией и посмотреть конкретный матч, будет доступна отдельная комната, которая вместит до 20 человек. А для крупных корпоративов Bowler смогут закрыть на спецобслуживание.

В меню сделают акцент на разливном пиве и закусках к нему: хрустящих гренках, луковых кольцах, картошке фри, небольших бургерах.

В баре планируют поставить 8-10 столов и барные стойки с дополнительными местами.

Раньше в этом здании работал боулинг-клуб Fresh и лазертаг Q-Zel, но весной 2020 года, в разгар пандемии, они закрылись. Тогда мэрия запретило деятельность всех развлекательных заведений. С тех пор помещение частично сдавали под склад и офис, но оборудование для боулинга не демонтировали.