1
Началась продажа квартир в новом корпусе 934 17.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Квартиры в заселенном по программе реновации корпусе 934 у Солнечной аллеи теперь свободно продаются на электронных торгах. В таком же корпусе-новостройке 1934 продажи прошли с аншлагом — в среднем конкурировали и поднимали цены по два десятка риелторов.

Что именно продают и как принять участие

Продается 11 квартир площадью от 53 до 72 квадратных метров с начальной ценой от 8,1 млн до 10,6 млн рублей. Это девять двухкомнатных и две трехкомнатные квартиры. Аукционы идут на повышение цены. Торги пройдут 1 и 2 декабря, заявки принимают соответственно до 22 и 23 ноября.
Торги проводятся на единой электронной торговой площадке (ЕЭТП). Подробно процедура описана здесь.

Все квартиры в домах по реновации — с отделкой и плитой. В тех, что продаются, два санузла.

14-этажный корпус 934 построили в 2020 году для переселения жителей из старых домов — по программе реновации. Заселяли туда жителей пятиэтажек на Заводской улице. Открытая продажа квартир означат, что переселение завершилось, после чего участники программы (переселенцы) докупили (или нет) по желанию квадратные метры. «Излишки» — оставшиеся свободные квартиры — город продает всем желающим.

Как прошли аналогичные аукционы в других корпусах

Судя по аналогичным прошедшим торгам в корпусах 1934 и 1935, желающие есть. Все квартиры были куплены, в каждом случае было довольно много участников. Например, «однушку» площадью 38 кв.м торговали тридцать участников и повысили начальную цену 5,9 млн до 8,7 млн рублей. Единственная 4-комнатная с начальной ценой 12,7 млн ушла за 14,8 млн руб. В торгах принимали участие юридические и физические лица. С юрлицами всё понятно по названиям — это агентства недвижимости. Судя по тому, что физлица были одни и те же, это те же риелторы.

Читайте также
Начались продажи квартир в новых домах 19-го микрорайона. И в старых, которые снесут через несколько лет

Понемногу уходят с электронного молотка и квартиры в старых домах 19-го микрорайона — пятиэтажках, которые пойдут под снос. Сейчас через торги выкуплены четыре квартиры в домах на улице Крупской, 1 Мая и 2-й Пятилетки. Здесь конкуренция и повышение цен не столь высоки. Сейчас на продажу выставлены две квартиры — в доме 2 на улице Крупской и доме 4 на улице 1 Мая — площадью 57 и 59 квадратных метров, начальной стоимостью 9,5 и 10,7 млн рублей. Торги пройдут 6 и 20 декабря.

Читайте также
На некоторые квартиры в домах, которые снесут по программе реновации, подняли цены. Покупателей завлекают перспективой получения «трёшки» вместо «двушки»
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 9, недвижимость, реновация, корпус 934
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Свити ***
Вчера, 18:53
сразу продавать...нуждающихся не стало? многодетные закончились?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В подвале моего дома живут кошки. Что делать, если они мешают, можно ли их кормить и нормально ли это вообще? Истории
Началось общественное обсуждение нового здания на месте заброшенного магазина в 10 микрорайоне Новости
«Самоидентичность жителей Зеленограда» — примите участие в студенческом исследовании Новости
Экспресс доставка зоотоваров по Зеленограду и Андреевке всего за 1 час. Бесплатная от суммы 999 рублей. Реклама
Началась продажа квартир в новом корпусе 934 Новости
Рок-опера «Юнона и Авось» — 12 декабря в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Афиша
Автобус перекрыл три полосы на Панфиловском проспекте Новости
Каток открылся на Озёрной аллее Гид
Парк камней в МЖК пополнился доисторической плитой с трилобитами. Им около 450 миллионов лет Истории
Кросс «Спутник lite» — 27 ноября на лыжероллерной трассе за горбольницей Афиша
Боулинг снова откроется в Зеленограде. Там же, где был раньше Новости
Никольское кладбище на выезде из Зеленограда обнесут забором Новости
Афиша мероприятий в Зеленограде и окрестностях, которые можно оплатить «Пушкинской картой». И как её получить Гид
Концерт-встреча с детскими поэтами: Усачёв, Дядина, Пинегин — 27 ноября в библиотеке в корпусе 1106 Афиша
Благоустройство пешеходной аллеи в 9 микрорайоне разбили на два года из-за нехватки денег и подорожания стройматериалов Истории
В прокат выходит фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль». С 18 ноября в сети кинотеатров «Синема Парк» Афиша
«Ведогонь-театр» открыл продажу билетов на новогодние «ёлки». А также покажет две премьеры в ноябре и декабре Новости
Почти килограмм наркотиков нашли дома у «закладчика». А в лесу под Зеленоградом поймали другого дельца и накрыли его нарколабораторию Новости
Главный конструктор зеленоградского НПП «Доза» стал лауреатом правительственной премии — за разработку фильтров для токсичных и радиоактивных веществ Новости
«Ноябрьский IT движ в Зеленограде» — митап и хакатон с призовым фондом 150 тысяч Афиша
У третьего торгового на Яблоневой аллее начали эвакуировать припаркованные на тротуаре машины. Обещают убирать их постоянно Новости
Ребёнка сбили на переходе у детской поликлиники на Каменке — водитель проехал на «красный» Новости
Отложен на 2022 год ввод в эксплуатацию двух спортивных новостроек в 9 микрорайоне: футбольного поля и ФОКа «Спутник» Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру