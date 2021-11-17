Что именно продают и как принять участие

Продается 11 квартир площадью от 53 до 72 квадратных метров с начальной ценой от 8,1 млн до 10,6 млн рублей. Это девять двухкомнатных и две трехкомнатные квартиры. Аукционы идут на повышение цены. Торги пройдут 1 и 2 декабря, заявки принимают соответственно до 22 и 23 ноября.

Торги проводятся на единой электронной торговой площадке (ЕЭТП). Подробно процедура описана здесь.

Все квартиры в домах по реновации — с отделкой и плитой. В тех, что продаются, два санузла.

14-этажный корпус 934 построили в 2020 году для переселения жителей из старых домов — по программе реновации. Заселяли туда жителей пятиэтажек на Заводской улице. Открытая продажа квартир означат, что переселение завершилось, после чего участники программы (переселенцы) докупили (или нет) по желанию квадратные метры. «Излишки» — оставшиеся свободные квартиры — город продает всем желающим.