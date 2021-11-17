Квартиры в заселенном по программе реновации корпусе 934 у Солнечной аллеи теперь свободно продаются на электронных торгах. В таком же корпусе-новостройке 1934 продажи прошли с аншлагом — в среднем конкурировали и поднимали цены по два десятка риелторов.
Продается 11 квартир площадью от 53 до 72 квадратных метров с начальной ценой от 8,1 млн до 10,6 млн рублей. Это девять двухкомнатных и две трехкомнатные квартиры. Аукционы идут на повышение цены. Торги пройдут 1 и 2 декабря, заявки принимают соответственно до 22 и 23 ноября.
Торги проводятся на единой электронной торговой площадке (ЕЭТП). Подробно процедура описана здесь.
Все квартиры в домах по реновации — с отделкой и плитой. В тех, что продаются, два санузла.
14-этажный корпус 934 построили в 2020 году для переселения жителей из старых домов — по программе реновации. Заселяли туда жителей пятиэтажек на Заводской улице. Открытая продажа квартир означат, что переселение завершилось, после чего участники программы (переселенцы) докупили (или нет) по желанию квадратные метры. «Излишки» — оставшиеся свободные квартиры — город продает всем желающим.
Судя по аналогичным прошедшим торгам в корпусах 1934 и 1935, желающие есть. Все квартиры были куплены, в каждом случае было довольно много участников. Например, «однушку» площадью 38 кв.м торговали тридцать участников и повысили начальную цену 5,9 млн до 8,7 млн рублей. Единственная 4-комнатная с начальной ценой 12,7 млн ушла за 14,8 млн руб. В торгах принимали участие юридические и физические лица. С юрлицами всё понятно по названиям — это агентства недвижимости. Судя по тому, что физлица были одни и те же, это те же риелторы.
Понемногу уходят с электронного молотка и квартиры в старых домах 19-го микрорайона — пятиэтажках, которые пойдут под снос. Сейчас через торги выкуплены четыре квартиры в домах на улице Крупской, 1 Мая и 2-й Пятилетки. Здесь конкуренция и повышение цен не столь высоки. Сейчас на продажу выставлены две квартиры — в доме 2 на улице Крупской и доме 4 на улице 1 Мая — площадью 57 и 59 квадратных метров, начальной стоимостью 9,5 и 10,7 млн рублей. Торги пройдут 6 и 20 декабря.