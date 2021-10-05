Начались продажи квартир в новых домах 19-го микрорайона. И в старых, которые снесут через несколько лет 05.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Город выставил на электронные торги квартиры в корпуса 1934 и 1935, построенных по программе реновации, для переселения жителей из пятиэтажек. По шесть квартир в каждом, площадью от 38,5 до 84,5 квадратных метров. Аукционы пройдут на повышение начальной цены. Стоимость квадратного метра в среднем 152 тысячи рублей. Одновременно продают квартиры в пятиэтажках 19-го микрорайона, которые будут сносить в 2025—2028 годах.

Эти новостройки расположены на краю 19-го микрорайона, рядом с Георгиевским проспектом. В корпусе 1934 предлагают, в частности, однушку площадью 38,8 квадратных метров за 6,1 млн рублей. Двушка площадью 52,9 кв.м — 8,3 млн. Трешка площадью 67,3 кв.м — 9,8 млн. Четырехкомнатная площадью 84,5 кв.м — 12,7 млн. Это стартовые цены, а выкупит квартиру тот, кто предложит большую сумму.

Все квартиры в домах по реновации — с отделкой и плитой. В 1935 продают только двухкомнатные площадью 51-58 кв.м, стартовая цена — от 7,8 до 9,2 млн.

Торги пройдут 10 и 11 ноября, заявки принимают до 1 ноября. Аукционы проводятся на единой электронной торговой площадке (ЕЭТП). Подробно процедура описана здесь.

В корпуса 1934 и 1935 переселяли жителей домов 12А, 12Б, 14, 14А и 16 на Заводской улице — они первыми идут по снос по программе реновации. «Излишки» — свободные квартиры — администрация продаёт. Свободные продажи в новых домах запускают после завершения переселения жителей из старых домов.

Мэрия также начала продавать квартиры в пятиэтажках, которые пойдут под снос: дом 2 на Заводской улице, дом 4 на улице 2-й Пятилетки и дом 4 на улице 1 Мая. Пока на торги выставлены три: две двушки площадью 43,1 и 59,8 кв.м стоимостью 7,7 и 10,7 млн рублей и одна трешка площадью 50,6 кв.м за 9,1 млн руб. Здесь тот же принцип — торги на повышение начальной цены. Эти аукционы пройдут 20 октября, заявки на участие принимаются до 14-го.

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 19, реновация
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