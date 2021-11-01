Корпус-новостройку 934 заселяют не только новые жители, но и коммерческие арендаторы помещений на первом этаже. Первым открылся новый пункт выдачи интернет-магазина «Вайлдбериз» (на двери написано «Скоро открытие» — на самом деле пункт уже работает).
Фото: «Зеленоград.ру»
Фото: «Зеленоград.ру»
Часы его работы: 10:00—21:00 ежедневно. Вход: с фасада корпуса 934, обращенного к Солнечной аллее.
Wildberries
Wildberries
В 9-м микрорайоне это третий пункт выдачи «Вайлдбериз» — один действует в корпусе 931 (партнёрский, вместе с пунктом Яндекс.Маркета), другой — в корпусе 933 (соседняя дверь с пунктом выдачи Ozon). Еще шесть пунктов расположены по соседству, в 8-м и 10-м микрорайонах.
yandex.ru/maps
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