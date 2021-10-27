«Жилищник» начнет делать поверку счетчиков воды в следующем году 27.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский «Жилищник» с начала 2022 года планирует своими силами делать поверку счетчиков горячей и холодной воды в квартирах. Это будет платная услуга, а её стоимость, как обещают, будет «конкурентноспособной». Сейчас учреждение оформляет лицензию, готовит лабораторию для измерений и закупает оборудование.

О планах включить в список платных услуг поверку водосчетчиков сообщил в эфире радио «Зеленоград сегодня» главный инженер «Жилищника» Виктор Сергеичев. Он отметил, что это не только дополнительный доход для управляющей компании, но и контроль состояния счетчиков. «Мы будем понимать, что прибор точно исправен, точно подлежит поверке, никаких махинаций не проводилось, иголочек не вставлено», сказал Сергеичев.

Поверка счетчика — это проверка его работы без замены. Мастер приезжает на дом и сверяет показания прибора с эталоном на предмет погрешности. Если погрешность больше 5%, то выдается заключение об обязательной замене. Если меньше, то счетчик может работать дальше — собственнику выдается документ об этом. Счётчики холодной воды нужно поверять раз в 6 лет, горячей — раз в 4-6 лет. Сроки межповерочного интервала есть в техпаспорте счетчиков, а если он потерян, то данные должны быть в управляющей компании. В том же техпаспорте указан срок эксплуатации счетчика, обычно это 10-12 лет.

Поверку водосчетчиков в Зеленограде предлагают различные организации, цена 700-800 рублей (за один). Но это без стоимости выезда (дальность поездки тоже могут учитывать). Сейчас «Жилищник» счетчики только меняет. Заменить один прибор учета стоит 2050 рублей (1250 без стоимости прибора). Установка двух с фильтром для очистки воды — 6450 руб. К этому надо прибавить 350 рублей — за выход мастера.

Поверкой водосчетчиков в квартирах могут заниматься только аккредитованные организации. Проверить это можно на сайте Росаккредитации poverka.fsa.gov.ru— надо ввести точное название организации или её ИНН.

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Метки:
жкх, жилищник, счетчики горячей и холодной воды
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