Медцентр «Литех» в к.1805 спонсор темы
Двое с топором ограбили магазин в 18-м микрорайоне 22.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Двое, угрожая сотрудникам топором, ограбили продуктовый магазин в корпусе 1824. Кто-то успел сообщить о нападении в «02», но преступники уже скрылись. Всё случилось в середине дня в четверг, 21 октября.

Что унесли, неизвестно. «Материальный ущерб будет установлен после проведения инвентаризации», — сообщили агентству «Москва» в пресс-службе полицейского главка. В интересах следствия остальные детали нападения полиция держит в тайне.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело о разбое. Максимальное наказание за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (часть 2 статьи 162 УК РФ), — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

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Метки:
происшествия, микрорайон 18, разбой, корпус 1824
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