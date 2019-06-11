Мужчина с ножом угрожал прохожим и бросал в них бутылки, в том числе в детей, возле продуктовых магазинов у корпуса 1824.
Происходящее заметил экипаж пожарной автоцистерны, возвращавшийся с плановых учений в 61-ю пожарно-спасательную часть. Начальник караула сказал водителю остановиться. Вместе с начальником отделения и пожарным они вышли из машины и остановили нетрезвого хулигана. В процессе тот успел порезать руку командиру. А перед этим в драке разбил нос прохожему.
В ожидании «скорой» и полиции пожарные оказали пострадавшему первую необходимую помощь, рассказали Zelenograd.ru в пресс-службе зеленоградского МЧС.
Полицейские задержали буйного мужчину. По окончании проверки в отношении него примут процессуальное решение, сообщили нам в УВД.
Присоединяйтесь к группе 18-го микрорайона во «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках», «Инстаграме», чтобы быть в курсе местных новостей.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.