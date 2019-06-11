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Пожарные нейтрализовали пьяного с ножом в 18-м микрорайоне 11.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Мужчина с ножом угрожал прохожим и бросал в них бутылки, в том числе в детей, возле продуктовых магазинов у корпуса 1824.

Происходящее заметил экипаж пожарной автоцистерны, возвращавшийся с плановых учений в 61-ю пожарно-спасательную часть. Начальник караула сказал водителю остановиться. Вместе с начальником отделения и пожарным они вышли из машины и остановили нетрезвого хулигана. В процессе тот успел порезать руку командиру. А перед этим в драке разбил нос прохожему.

В ожидании «скорой» и полиции пожарные оказали пострадавшему первую необходимую помощь, рассказали Zelenograd.ru в пресс-службе зеленоградского МЧС.

Полицейские задержали буйного мужчину. По окончании проверки в отношении него примут процессуальное решение, сообщили нам в УВД.

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