Предприятие в пяти километрах от Зеленограда регулярно загрязняет воздух. Начался сбор подписей с требованием проверить его 20.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Неизвестное предприятие в пяти километрах от Зеленограда — предположительно асфальто-бетонный завод — уже второй месяц регулярно загрязняет атмосферу. Жители окрестных деревень регулярно жалуются на резкий запах дизельного топлива. Его чувствовали даже водители, проезжавшие по Ленинградскому шоссе. Теперь активисты собирают подписи, требуя проверить вредное предприятие.

Первый раз о выбросах сообщали 31 августа, затем 29 сентября, 7 и 8 октября. Жители Липунихи, Радищево, Дурыкино, Поваровки, Берсеневки и других населённых пунктов неоднократно обращались в контролирующие органы и администрацию Солнечногорского округа, но чиновники отвечают, что источник неприятного запаха не удалось обнаружить, сообщает «Экооборона Московской области».

Предположительно на бывшем сельхозполе, которое до сих пор, по данным «Экообороны», числится за агро-племенным хозяйством «Искра», работает асфальто-бетонный завод. Минэкологии Московской области, в свою очередь, называет АО «ДРСУ № 30» недалеко от Дурыкино «объектом негативного воздействия на окружающую среду». Против него возбудили административное дело.

Теперь появилась петиция с требованием организовать проверку на предприятии рядом с Липунихой и прекратить выбросы. Обращение адресовано Светлане Радионовой, главе Росприроднадзора. Под ним уже подписалось более двухсот человек.

Читайте также
Гарь, очистные сооружения и химия. Куда пожаловаться на неприятные запахи и почему эта система плохо работает
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, загрязнение воздуха, петиция
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Дворы корпусов 1110—1117: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Предприятие в пяти километрах от Зеленограда регулярно загрязняет воздух. Начался сбор подписей с требованием проверить его Новости
Пешехода-нарушителя сбили на улице Каменке в 18-м микрорайоне. Здесь десятки нарушителей и давно предлагают сделать переход со светофором Истории
На фасаде «Электрона» появилась вывеска DDX Fitness. Что это значит и почему это плохо? Истории
Дорогу из Андреевки в Зеленоград расширят и сделают выделенную полосу для автобусов и такси Новости
Спектакль «Один день из жизни маленького негодника» 6 ноября в КЦ «Зеленоград» — Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты Афиша
Студия «Мангала» — йога, цигун, пилатес, стретчинг, занятия в гамаках. Для детей и взрослых Реклама
Улица архитектора Дашкова может появиться в Зеленограде. Вот как мы лоббируем увековечивание памяти человека, который сделал наш город зелёным Истории
Студент МИЭТа Дмитрий Буренок победил в международной олимпиаде по финансовой безопасности Хайтек
Бургерная «премиум-класса» откроется на месте кафе «Андерсон» Новости
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор и ассистент стоматолога Реклама
Пять преимуществ индивидуальных занятий иностранными языками в школе Bow-Wow Реклама
Клуб моделизма и робототехники приглашает детей от 4 до 16 лет лет на занятия Реклама
В московском транспорте стали штрафовать за спущенную маску Новости
«Я всегда пел: и на войне, и дома, и на сцене». Как 97-летний зеленоградец стал звездой Первого канала Истории
Экология М-11. Как дорогу очищают от автомобильного, природного и бытового мусора Истории
Пункт бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус открылся в МФЦ Савелки Новости
Полис ОМС в Зеленограде — где и как получить Гид
Зеленоградцы дадут названия трём новым инженерным корпусам в промзоне Алабушево Новости
В медицинский центр «Норма-XXI» требуются администратор и медицинская сестра процедурного кабинета Реклама
Не могу ввести свой зеленоградский адрес для переписи населения на госуслугах. Что делать? Ответы
Подросток попал под машину при попытке перебежать дорогу. Выглядит это так, будто он специально бросился под неё Новости
Открылась «Территория фитнеса» напротив 14-го микрорайона. Детский бассейн работает, взрослый обещают скоро открыть Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру