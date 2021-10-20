Неизвестное предприятие в пяти километрах от Зеленограда — предположительно асфальто-бетонный завод — уже второй месяц регулярно загрязняет атмосферу. Жители окрестных деревень регулярно жалуются на резкий запах дизельного топлива. Его чувствовали даже водители, проезжавшие по Ленинградскому шоссе. Теперь активисты собирают подписи, требуя проверить вредное предприятие.

Первый раз о выбросах сообщали 31 августа, затем 29 сентября, 7 и 8 октября. Жители Липунихи, Радищево, Дурыкино, Поваровки, Берсеневки и других населённых пунктов неоднократно обращались в контролирующие органы и администрацию Солнечногорского округа, но чиновники отвечают, что источник неприятного запаха не удалось обнаружить, сообщает «Экооборона Московской области».

Предположительно на бывшем сельхозполе, которое до сих пор, по данным «Экообороны», числится за агро-племенным хозяйством «Искра», работает асфальто-бетонный завод. Минэкологии Московской области, в свою очередь, называет АО «ДРСУ № 30» недалеко от Дурыкино «объектом негативного воздействия на окружающую среду». Против него возбудили административное дело.

Теперь появилась петиция с требованием организовать проверку на предприятии рядом с Липунихой и прекратить выбросы. Обращение адресовано Светлане Радионовой, главе Росприроднадзора. Под ним уже подписалось более двухсот человек.