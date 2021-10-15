В новом ФОКе открыт тренажерный зал, залы для групповых тренировок, в том числе йоги и пилатеса, бойцовский клуб. Работает детский клуб: гимнастика, танцы, единоборства, каратэ, школа мяча, общая физическая подготовка и другое. Есть детская игровая комната и кафе здорового питания. Расписание занятий опубликовано на сайте «Территория фитнеса». Там же можно забронировать карту. Ведется набор в детские группы оздоровительного плавания, в том числе для грудничков, а во взрослые пока нет.

Это первый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, построенный в районе Крюково. ФОК строился с осени 2019 года, сроки его открытия неоднократно переносились. Фасад построенного здания ничем не напоминает утвержденный три года назад Москомархитектурой облик этого здания — тогда анонсировали «3D-фасад из зеленых металлических ламелей (тонких пластин), похожих на лесную чащу.» Похожий (по проекту) ФОК с бассейном строят сейчас возле 17-го микрорайона на улице Заречной. Сроки его открытия сейчас неизвестны.

Ещё один ФОК строится в 18-м микрорайоне. Бассейна там с большой вероятностью не будет.