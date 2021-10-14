Медцентр «Литех» в к.1805 спонсор темы
Фонарный столб в 18 микрорайоне нечаянно уронили на припаркованный автомобиль 14.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Столб упал на легковушку в 18-м микрорайоне. Выяснилось, что его случайно уронила машина МОЭСК.

Сотрудники энергетической компании проводили какие-то работы и при попытке сдать назад задели столб. Сбитая мачта рухнула на припаркованный «Шевроле Ланос».

В итоге столб пришлось демонтировать. Когда вместо него установят другой — информации пока нет, сказали «Зеленоград.ру» в префектуре.

Курьёзный инцидент произошёл около четырёх часов вечера в среду, 13 октября. Сбитый столб и пострадавший автомобиль находились на внутреннем проезде рядом с торцом корпуса 1824 у медмагазина напротив 14-го микрорайона. Люди не пострадали.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.

Статьи про 18-й микрорайон редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Литех Зеленоград» — здесь принимают анализы на все возможные показатели, в том числе на антитела к COVID-19. В «Литехе» удобный график работы — открываются в 7 утра; и низкие цены — так как медцентр является официальным представительством лаборатории «Литех». Адрес: улица Каменка, корпус 1805. Телефон 8-929-647-18-05. Инстаграм @Lytech_zel
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дтп, происшествия, микрорайон 18
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Фонарный столб в 18 микрорайоне нечаянно уронили на припаркованный автомобиль Новости
Тильти из Бакеево и другие истории «зеленоградских» деревень — избранные главы из книги Николая Нибура «Горетовские рассказы» Истории
Комедийное шоу «Женский Стендап» — 2 ноября в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Афиша
Похудеть и зарядиться бодростью — студия танцев и йоги «Феникс» приглашает новичков на утренние занятия Реклама
Повторный прокат фильма Ридли Скотта «Гладиатор» — 21 октября в сети кинотеатров «Синема Парк» Афиша
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» Афиша
Утвержден проект застройки микрорайона ЦИЭ. Работы могут начать в конце октября Новости
Как будет выглядеть новая библиотека-гостиная в 20 микрорайоне, для которой скоро начнут ремонтировать помещение Истории
Водителя автобуса в Голубом, который высадил ребенка, наказали, но не уволили Новости
Полиция не стала расследовать ни одно из заявлений зеленоградцев о горящем мусоре. Для этого у нее есть три причины Истории
Провалился грунт в парке «Ровесник» Новости
Дворы корпусов 2003—2010: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Филармонический концерт «В джазовой палитре» — 17 октября в детской музыкальной школе на Панфиловском проспекте Афиша
В московских школах и детсадах начали эксперимент по тестированию на ковид. Его должны проводить раз в две недели. По сути оно обязательно Новости
Скончался третий пострадавший в аварии у «Панфиловского» — водитель сгоревшей «Газели» Новости
Экспресс-доставка товаров для животных от интернет-магазина «ЗооМаркет» Реклама
Музыкальный спектакль «Один день из жизни маленького негодника» — 6 ноября в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Проезд 647 в Андреевке решили сделать односторонним. Жителей приглашают проголосовать за или против Новости
Осенняя распродажа товаров для дома — до 17 октября в магазине «1000 мелочей» Реклама
Из-за сброса отходов теперь побелела вода Голеневского ручья в лесу 9 микрорайона. Возможно, отходы сливали прямо в жилом микрорайоне Новости
Торговый комплекс «Панфиловский» начали надстраивать. На крыше могут сделать кафе Новости
Детско-родительский утренник «Мамаслёт» — 21 октября в библиотеке в корпусе 607А Афиша
Инвестор строительства ФОКа в 18-м микрорайоне отказался от бассейна Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру