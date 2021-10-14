Столб упал на легковушку в 18-м микрорайоне. Выяснилось, что его случайно уронила машина МОЭСК.
Сотрудники энергетической компании проводили какие-то работы и при попытке сдать назад задели столб. Сбитая мачта рухнула на припаркованный «Шевроле Ланос».
Фото прислал очевидец
Фото: Андрей Жилин
В итоге столб пришлось демонтировать. Когда вместо него установят другой — информации пока нет, сказали «Зеленоград.ру» в префектуре.
Курьёзный инцидент произошёл около четырёх часов вечера в среду, 13 октября. Сбитый столб и пострадавший автомобиль находились на внутреннем проезде рядом с торцом корпуса 1824 у медмагазина напротив 14-го микрорайона. Люди не пострадали.
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