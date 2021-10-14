В итоге столб пришлось демонтировать. Когда вместо него установят другой — информации пока нет, сказали «Зеленоград.ру» в префектуре.

Курьёзный инцидент произошёл около четырёх часов вечера в среду, 13 октября. Сбитый столб и пострадавший автомобиль находились на внутреннем проезде рядом с торцом корпуса 1824 у медмагазина напротив 14-го микрорайона. Люди не пострадали.