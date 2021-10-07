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Магазин «Мяснов» в 9 микрорайоне открылся после реконструкции. Смотрите, что внутри 07.10.2021 ZELENOGRAD.RU

7 октября, после недолгой реконструкции, открылся обновлённый магазин «Мяснов» и его винный отдел «Отдохни» рядом с «Перекрёстком» (корпус 900). Смотрите, как там теперь внутри — наш корреспондент уже оценил новшества.

Появились новые отделы: фрукты-овощи, витрины с пирожными и кофе-бар

Установили микроволновку, в которой можно самому «разогреть перекус»

Расширен отдел с вино-водочной продукцией.

Магазин увеличился, присоединив небольшое помещение у окна, в котором раньше размещались другие торговые точки.

Заодно стало светлее — окна открыты, хотя это не всегда плюс. Сегодня ярко светит солнце и отражается в стеклянных витринах, а ценники маленькие, их плохо видно.

Появилось намного больше открытых витрин, стеллажей и холодильников для самостоятельно выбора товаров, и ассортимент стал пошире.

Как рассказывают наши читатели, после реконструкции в магазине введена также система обслуживания по талонам и бейджикам: «Приходите — берёте талон и бейдж и, как в Сбербанке, ждёте свой номер на табло. Вас вызывает продавец и работает с вами. Прикладываете бейдж — считывается стоимость товара. Всё отдаётся, можете набрать товары в зале и идёте на кассу. Там отдаёте этот бейдж, и вам упаковывают покупки».

Кроме корзинок для покупателей теперь есть еще и тележки. А у входа поставили необычную лавочку со столиком.

Теперь магазин будет работать с 8 до 23 часов.

По-прежнему можно сделать предзаказ на весь доступный ассортимент через сайт или мобильное приложение, а затем оплатить и забрать свой заказ в магазине без очереди.

Действует также доставка заказов из магазина на дом, в день заказа или на неделю вперёд. Для постоянных покупателей до конца октября объявлена акция — доставка заказов на любую сумму будет бесплатной (в пределах 10 км от магазина).

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Метки:
магазины, микрорайон 9, продукты, новое место, Мясновъ (ТЦ "Семейный"), Отдохни (корпус 900), Корпус 900
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Светлана Кузнецова
Вчера, 21:50
Самая идиотская система оплаты, причем тут сбербанк? Бейдж абсолютно бессмысленная вещь
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