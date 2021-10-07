Как рассказывают наши читатели, после реконструкции в магазине введена также система обслуживания по талонам и бейджикам: «Приходите — берёте талон и бейдж и, как в Сбербанке, ждёте свой номер на табло. Вас вызывает продавец и работает с вами. Прикладываете бейдж — считывается стоимость товара. Всё отдаётся, можете набрать товары в зале и идёте на кассу. Там отдаёте этот бейдж, и вам упаковывают покупки».

Кроме корзинок для покупателей теперь есть еще и тележки. А у входа поставили необычную лавочку со столиком.

Теперь магазин будет работать с 8 до 23 часов.

По-прежнему можно сделать предзаказ на весь доступный ассортимент через сайт или мобильное приложение, а затем оплатить и забрать свой заказ в магазине без очереди.