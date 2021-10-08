Магазин цифровой и бытовой техники DNS откроется в ТЦ «Иридиум» на первом этаже на месте аутлета Offprice. Представители магазина обещают, что в нём будет представлен «космический ассортимент» товаров, и «широкий спектр услуг от доставки до установки новой техники». Точная дата открытия пока неизвестна.
По вопросам трудоустройства просят звонить по телефону 8-495 137-79-61 или писать на почту hr.cent@dns-shop.ru. Также на HeadHunter можно откликнуться на вакансию продавца-консультанта. Сотрудникам обещают платить от 53 до 105 тысяч до вычета налогов.
Сейчас в Зеленограде работают три магазина DNS: в ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади, ТЦ «Энергия» в Андреевке и в ТЦ «Юность» в корпусе 401.
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