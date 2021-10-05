Вдоль железной дороги снесут ещё 57 гаражей для строительства новых путей. Возможно, и больше 05.10.2021 ZELENOGRAD.RU

17 гаражных боксов на Новокрюковской улице и 40 на Заводской идут под снос из-за строительства двух дополнительных путей от Москвы до Алабушево. Владельцы гаражей в ГСК «Афганистан» и «Соколенок» могут обращаться с вопросами в управу района Крюково. За утраченные гаражи положена денежная компенсация.

Номера конкретных гаражных боксов опубликованы на сайте управы. Железные «коробки» ГСК «Афганистан» стоят у железной дороги напротив 14-го микрорайона, «Соколенок» — на Заводской улице, на полпути между станциями Крюково и Малино. В первом случае владельцев гаражей уже предупреждали о сносе в июне.

Сносят гаражи для строительства 5-го и 6-го путей под «специализированное пассажирское движение на участке Алабушево—Крюково». Это первый участок будущей высокоскоростной магистрали Москва—Петербург. А до её запуска на эти пути планируют переводить поезда дальнего следования. Существующие пути на станции Крюково оставят для перспективных пригородных поездов МЦД, которые будут ходить от Зеленограда до Раменского, минуя Ленинградский вокзал. Дополнительные пути проложат в Зеленограде со стороны нового города.

Информация о сносе гаражей возле железнодорожных путей — это официальное уведомление. Власти обязаны это сделать по регламенту: пункт 6.1.1 постановления № 63-ПП. Чтобы получить компенсацию, владельцам боксов надо принести в управу (корпус 1444, телефоны 8-499-717-13-79, 8-499-729-91-71) копию паспорта, документы на гараж (например, членскую книжку ГСК) и написать заявление.

Но не факт, что в РЖД сразу определят, сколько гаражей нужно снести для строительства. Так произошло, например, с ГСК «Монотекс» на Железнодорожной улице у станции Малино — там около двухсот боксов. В этом случае гаражи мешают строительству МЦД. О сносе части гаражей префектура уведомила ГСК в марте, не уточнив конкретные номера. Один ряд гаражей вдоль путей уже снесли, а теперь выясняется, что надо снести ещё то ли 10, то ли 60, рассказал «Зеленоград.ру» владелец одного из боксов в кооперативе. Об этом членам ГСК сообщают на месте рабочие, а в РЖД и префектуре ничего конкретного не говорят — хотя и подтверждают планы дальнейшего сноса. «Работают они без проекта», считает член ГСК.

Что касается компенсаций, то по московским нормативам владельцам должны выплатить 350 тысяч рублей, если стены гаража сделаны из кирпича, камня, железобетона, пеноблока, шлакоблока, керамзитоблока и газоблока. Или 175 тысяч, если они из другого материала — например из металлических или профлистов или дерева.

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