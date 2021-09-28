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Лаунж-бар «Риторика» открылся в 10 микрорайоне. В меню — напитки и кальяны 28.09.2021 ZELENOGRAD.RU

На Панфиловском проспекте, в корпусе 1001Б, напротив остановки «Октябрьская» открылся лаунж-бар «Риторика», который сам себя считает идеальным местом для отдыха. Внутри — деревянные столы, широкие диваны и кресла, длинная барная стойка с подсветкой, два плазменных телевизора с изображением горящих каминов, книжный шкаф во всю стену, а с потолка свисает множество лампочек с неярким тёплым светом. Всё это призвано создать атмосферу комфорта, спокойствия и уюта.

Во временном меню вы найдёте только кальяны, безалкогольные напитки, пиво и сидр. Алкоголь можно приносить с собой, но за каждую бутылку придётся заплатить «пробковый сбор» в размере 250 рублей.

Цены здесь средние. Кальян обойдётся в 1100 рублей, капучино — в 200, безалкогольный коктейль — в 350.

Бар работает с воскресенья по четверг с 14:00 до 2:00 и с 14:00 до 4:00 по пятницам и субботам. Вход разрешён только с 18 лет. Забронировать столик можно по телефону 8-934-444-48-34.

На первом этаже этого корпуса с 9 до 22 работает новенькая и относительно небольшая «Пятёрочка» с яркими указателями над полками, свежей выпечкой и четырьмя кассами самообслуживания.

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Метки:
рестораны и кафе, микрорайон 10, новое место, корпус 1001Б
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Свити ***
Вчера, 19:31
Очередная пивнушка...Все для здоровья подрастающего поколения, которое как раз там идет от школы 853...
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