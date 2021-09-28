Во временном меню вы найдёте только кальяны, безалкогольные напитки, пиво и сидр. Алкоголь можно приносить с собой, но за каждую бутылку придётся заплатить «пробковый сбор» в размере 250 рублей.

Цены здесь средние. Кальян обойдётся в 1100 рублей, капучино — в 200, безалкогольный коктейль — в 350.

Бар работает с воскресенья по четверг с 14:00 до 2:00 и с 14:00 до 4:00 по пятницам и субботам. Вход разрешён только с 18 лет. Забронировать столик можно по телефону 8-934-444-48-34.

На первом этаже этого корпуса с 9 до 22 работает новенькая и относительно небольшая «Пятёрочка» с яркими указателями над полками, свежей выпечкой и четырьмя кассами самообслуживания.