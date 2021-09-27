Завершен многолетний ремонт зеленоградского картодрома в Назарьево. Вот что там теперь есть для тренировок, соревнований и развлечений
Открыт набор в бесплатную секцию багги для детей — это единственная подобная секция в Зеленограде и окрестностях. Занятия будут проходить на картодроме в Назарьево.
В секцию приглашают детей 8-10 лет (ростом до 150 см). Тренировки начнутся в октябре. Занятия будут проводиться на мини-багги по выходным. От родителей потребуется только приобретение шлема. Телефон для информации и записи 8-977-755-7944.
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