Открыт набор в бесплатную секцию багги для детей — это единственная подобная секция в Зеленограде и окрестностях. Занятия будут проходить на картодроме в Назарьево.

В секцию приглашают детей 8-10 лет (ростом до 150 см). Тренировки начнутся в октябре. Занятия будут проводиться на мини-багги по выходным. От родителей потребуется только приобретение шлема. Телефон для информации и записи 8-977-755-7944.