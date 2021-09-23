На перекрестке напротив корпуса 803 фура полностью заблокировала Солнечную аллею после небольшого ДТП примерно в 10:40 в четверг. Похоже, фура разворачивалась в сторону МИЭТа и зацепила другой автомобиль. После ДТП грузовик встал поперек дороги. Проехать мимо можно было по части правой полосы. Но автобусы проехать не могли. Около 11:30 движение восстановилось