Новый пешеходный тоннель на станции Подсолнечная откроют 11 сентября. Сейчас идёт заключительный этап: установка перил, освещения, косметические работы. Жителям Солнечногорска станет проще переходить между двумя частями города, а пассажирам пригородных поездов — проходить к платформам.
Фото: Ольга Смирнова
Сейчас преодолевать железную дорогу приходится по мосту. Открытие тоннеля сделает путь быстрее и безопаснее.
Фото: Ольга Смирнова
Строить тоннель начали в январе 2019 года. Общая длина перехода — 82 метра, ширина — 4 метра.
Фото: Ольга Смирнова
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