«Туц Туц Quiz» — это что такое?! Взрывная смесь лёгкого квиза и хорошего караоке, чтобы отлично провести будний вечер и отвлечься от офисной рутины! Игра от создателей «Мозгобойни», барной викторины, в которую в Зеленограде играют больше четырёх лет.
Все вопросы связаны с музыкой, саундтреками, текстами песен, исполнителями. Тихого вечера не получится, это будет шумная вечеринка! Для игры не нужны особые музыкальные знания. Каждый игрок сможет ответить на несколько вопросов. Вы удивитесь, как много вы и ваши друзья знаете песен и исполнителей, и какие разные у вас музыкальные вкусы.
КАК ПРОХОДИТ ИГРА
Участвуют командой от 4 до 10 человек. Игра состоит из 5 туров, в каждом туре 2 части по 10 музыкальных вопросов, объединённых одной темой и механикой. Задания выводятся на экран и звучат в колонках. Ведущий помогает разобраться с правилами и задаёт ритм! Вы угадываете песню, исполнителя или клип и пишите ответы в бланках. Выигрывает команда, набравшая больше всего баллов за правильные ответы.
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
А если я вообще в музыке не разбираюсь? В музыке на «Туц Туц Quiz» нельзя не разбираться, ведь все вопросы подобраны исключительно для развлечения, а не тестирования эрудиции. Примеры вопросов: «Какое слово скрыто ржанием коня?», «С каких слов начинается припев?».
Чем удивите? В некоторых турах участники могут сами ускорять ход игры, поднимая флажки, если знают правильный ответ. Когда флажки поднимает треть команд, вопрос сменяется, а повторов у нас нет. Азарт!
А петь обязательно? На баллы это никак не влияет, только на настроение. Ведь когда поёт вся команда, а вместе с ней целый зал — это просто праздник!
Как принять участие? Чтобы принять участие, собирайте команду и регистрируйтесь на портале www.mozgo.com За анонсами следите на портале и в группе ВКонтакте.
Что насчёт корпоративных мероприятий? Да, выездные игры «Туц Туц Quiz» и «Мозгобойня» тоже проводят. Для участников клуба друзей — скидка 10%.
Для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» для команды от 9 человек один участник бесплатно.
Также мы разыграем два сертификата на участие в «Туц Туц Quiz» для 3 человек. Для участия в розыгрыше нужно быть членом клуба и заполнить анкету на этой странице. Если вы ещё не вступили в наш клуб, вы можете это сделать в любой момент, перейдя по ссылке.