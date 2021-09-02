С 1 сентября и до конца года пассажирам, оплачивающим проезд в метро, на МЦК и МЦД картой «Мир», положены скидки. Стоимость поездки на 10 рублей меньше — если прикладывать к турникету саму карту. На 20 — если платить с помощью смартфона, к которому в приложении Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay привязана карта. При оплате списывается полная стоимость поездки, а сумма скидки должна вернуться на счет карты через несколько минут.

«Видим, что пассажирам удобно оплачивать поездки банковскими картами: в 2020 году таким способом совершили более 52 миллионов проходов в метро, — комментирует руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. — Поэтому уже в четвертый раз проводим акцию, с помощью которой можно экономить от 10 до 20 рублей за каждую поездку. Теперь она распространится и на МЦД — можно оплачивать проезд в метро или на МЦК со скидкой, а затем бесплатно пересаживаться на МЦД и наоборот».

При этом стоимость поездки в метро, на МЦК, МЦД и в наземном транспорте при оплате бесконтактными банковскими картами (в том числе, картой «Мир») или смартфонами по умолчанию дороже, чем оплата картой «Тройка». Разовая поездка стоит 46 рублей (по «Тройке» с тарифом «Кошелек» — 42 рубля).

Скидки на проезд с оплатой картой «Мир» с 1 сентября и до 31 декабря действуют и в общественном транспорте Московской области. Расплатиться со скидкой можно в автобусе, троллейбусе и трамвае, которые оборудованы терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Сумма поездки спишется сразу со скидкой, сообщает областной Минтранс. В Подмосковье сейчас разовый проезд по картам «Стрелка» и «Тройка» стоит 36,74 рублей, а при бесконтактной оплате банковской картой — 37 руб.