28 сентября в 19.00 в Культурном центре «Зеленоград» пройдёт шоу-программа «Ваши пельмени».

«Ваши пельмени» — новое шоу Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова! Вы увидите любимых актёров в лучших номерах «Уральских пельменей», услышите весёлые песни и посмеётесь над знакомыми ситуациями. Вас ждут неожиданные импровизации и много позитива. Приходите за хорошим настроением!

Зеленоградцев ждут на концерте и обещают, как всегда, прекрасную атмосферу и веселье! Билеты — от 1800 рублей — можно приобрести на сайте Культурного центра.