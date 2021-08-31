Шоу-программа «Ваши пельмени» в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты 31.08.2021 ZELENOGRAD.RU

28 сентября в 19.00 в Культурном центре «Зеленоград» пройдёт шоу-программа «Ваши пельмени».

«Ваши пельмени» — новое шоу Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова! Вы увидите любимых актёров в лучших номерах «Уральских пельменей», услышите весёлые песни и посмеётесь над знакомыми ситуациями. Вас ждут неожиданные импровизации и много позитива. Приходите за хорошим настроением!

Зеленоградцев ждут на концерте и обещают, как всегда, прекрасную атмосферу и веселье! Билеты — от 1800 рублей — можно приобрести на сайте Культурного центра.

Для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» у нас есть два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 16 сентября мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
концерты, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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