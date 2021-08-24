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Пьяный водитель сбил двух женщин на регулируемой «зебре» через улицу Логвиненко. Он пытался сбежать, но очевидцы его поймали 24.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Водитель «Хёндэ Солярис» сбил двух женщин, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу между 14-м и 15-м микрорайонами напротив Дворца единоборств. Обе получили серьёзные травмы и находятся в больнице.

«Солярис» двигался в сторону улицы Каменки. Водитель не просто проигнорировал красный сигнал светофора, а «резко выехал из-за другой машины», рассказал очевидец, так что у пострадавших не было шанса отреагировать.

Сбив пешеходов, водитель, по словам свидетелей, бросил машину и попытался сбежать, но очевидцы догнали его и задержали до приезда полиции. Он был сильно пьян. Они отмечают также, что машина выглядит очень помятой, то есть явно побывала не в одном ДТП. А при столкновении с пешеходами на автомобиле отвалилось зеркало.

Инцидент произошёл около 17:20 в понедельник, 23 августа. На месте происшествия видели два экипажа ДПС и три «скорых», включая реанимобиль.

Одну пострадавшую, 36-летнюю местную жительницу, доставили в стационар в тяжёлом состоянии, после обследования стабилизировали и на следующий день перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе больницы. По словам знакомого, у неё переломы рёбер и травма позвоночника, а также зашивали рану на голове. Женщина переходила дорогу с пятилетним сыном, который, к счастью, не пострадал. Её же от удара автомобиля отбросило на несколько метров, говорит очевидец.

Вторая пострадавшая, 67-летняя зеленоградка, сейчас проходит лечение в том же отделении нейрохирургии. Она поступила в больницу в состоянии средней тяжести.

В полиции «Зеленоград.ру» подтвердили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас с ним работает следствие.

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Метки:
дтп, происшествия, пешеходный переход, улица логвиненко
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Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 20:37
Таких надо лишать прав на всю оставшуюся жизнь + реальный срок.
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