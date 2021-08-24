Сбив пешеходов, водитель, по словам свидетелей, бросил машину и попытался сбежать, но очевидцы догнали его и задержали до приезда полиции. Он был сильно пьян. Они отмечают также, что машина выглядит очень помятой, то есть явно побывала не в одном ДТП. А при столкновении с пешеходами на автомобиле отвалилось зеркало.

Инцидент произошёл около 17:20 в понедельник, 23 августа. На месте происшествия видели два экипажа ДПС и три «скорых», включая реанимобиль.

Одну пострадавшую, 36-летнюю местную жительницу, доставили в стационар в тяжёлом состоянии, после обследования стабилизировали и на следующий день перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе больницы. По словам знакомого, у неё переломы рёбер и травма позвоночника, а также зашивали рану на голове. Женщина переходила дорогу с пятилетним сыном, который, к счастью, не пострадал. Её же от удара автомобиля отбросило на несколько метров, говорит очевидец.

Вторая пострадавшая, 67-летняя зеленоградка, сейчас проходит лечение в том же отделении нейрохирургии. Она поступила в больницу в состоянии средней тяжести.

В полиции «Зеленоград.ру» подтвердили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас с ним работает следствие.