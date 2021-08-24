Мюзикл «Золушка» в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты 24.08.2021 ZELENOGRAD.RU

26 сентября в 12.00 в Культурном центре «Зеленоград» будет показан мюзикл по сказке «Золушка» в постановке театра Владимира Назарова.

Таинственная и прекрасная сказка о девочке, чьи терпение и трудолюбие, доброта и честность принесли ей счастье и были вознаграждены по достоинству. Симпатичный король, милый принц, добрая фея непременно помогут героине и будут противостоять злой мачехе и вредным сестрам. Волшебные превращения и тёплый юмор снова заставят поверить в чудеса.

Текст Евгения Шварца, замечательная музыка, превосходные голоса артистов и великолепные костюмы увлекут зрителей в водоворот сказочных событий и помогут ощутить себя их полноценными участниками. Новые песни созданы специально для этого спектакля композитором Владимиром Назаровым и поэтом Сергеем Игнатовым. Они обязательно понравятся и запомнятся детям.

Билеты на спектакль — от 700 до 1200 рублей — можно приобрести на сайте Культурного центра.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» театр Владимира Назарова дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 1 сентября мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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