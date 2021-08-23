Речной трамвайчик запустили между «Речным вокзалом» и «Сходненской». Оплачивать можно картой «Тройка» 23.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Открылся речной маршрут «Северный речной вокзал — Захарково» через Химкинское водохранилище. Он соединяет столичные районы Левобережный и Южное Тушино. Ближайшее метро с одной стороны — «Речной вокзал», с противоположной — «Сходненская», до неё 15-20 минут от причала пешком.

Переправа займёт около десяти минут вместо часа на метро или сорока минут на машине, пообещал департамент транспорта. Вероятно, так и было бы, если б теплоходы шли по прямой от причала до причала, но они делают крюк с разворотом по акватории. По расписанию реальное время переправы — 20 минут (см. фото ниже).

Маршрут будет работать до закрытия речной навигации. От речного вокзала теплоходы отчаливают каждый час с 7:00 до 20:00 с перерывом на обед с 13 до 15 часов, в обратном направлении — с 7:30 до 20:30 тоже, соответственно, с перерывом. Билет в одну сторону стоит 42 рубля, оплата — «Тройкой» или любым другим способом в кассе на набережной, сообщил новость департамент транспорта в телеграм-канале.

Речные трамвайчики — это двухпалубные теплоходы «Москва-1»: нижняя палуба представляет собой закрытый салон, верхняя — откуда можно любоваться красивыми видами — открытая, под навесом.

Из минусов — на причале в Южном Тушино отсутствуют информационные щиты с расписанием и деталями маршрута. А ещё раньше здесь был павильон ожидания, который хотелось бы вернуть: его демонтировали когда-то за ненадобностью, отмечает интернет-ресурс «Моспрогулка».

Переправу между берегами Химкинского водохранилища закрыли в 2007 году из-за плохого состояния причалов. Северный речной вокзал открыли в прошлом году после двухлетнего капремонта с реставрацией, годом ранее реконструировали причал Захарково.

«Уже в 2022 году регулярный речной транспорт охватит больше районов и сможет работать круглый год», — пообещал руководитель дептранста Маским Ликсутов. Как и где это обеспечат, в сообщении не уточняется.

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Метки:
общественный транспорт, речной трамвайчик
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