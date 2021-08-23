Открылся речной маршрут «Северный речной вокзал — Захарково» через Химкинское водохранилище. Он соединяет столичные районы Левобережный и Южное Тушино. Ближайшее метро с одной стороны — «Речной вокзал», с противоположной — «Сходненская», до неё 15-20 минут от причала пешком.

Переправа займёт около десяти минут вместо часа на метро или сорока минут на машине, пообещал департамент транспорта. Вероятно, так и было бы, если б теплоходы шли по прямой от причала до причала, но они делают крюк с разворотом по акватории. По расписанию реальное время переправы — 20 минут (см. фото ниже).

Маршрут будет работать до закрытия речной навигации. От речного вокзала теплоходы отчаливают каждый час с 7:00 до 20:00 с перерывом на обед с 13 до 15 часов, в обратном направлении — с 7:30 до 20:30 тоже, соответственно, с перерывом. Билет в одну сторону стоит 42 рубля, оплата — «Тройкой» или любым другим способом в кассе на набережной, сообщил новость департамент транспорта в телеграм-канале.