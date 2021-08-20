ЖК «Новый Зеленоград» был признан проектом номер один в номинации «Лучшее дворовое пространство России» на масштабном конкурсе новостроек.
Номинация «Лучшее дворовое пространство» конкурса «Топ ЖК-2021» подразумевает оценки по нескольким пунктам. В частности, это свобода дворов от машин, наличие зон отдыха и площадок для разных возрастов (детей и взрослых), многофункциональная спортплощадка, качество материалов на площадках, наличие собачьей площадки, озеленение, освещение, камеры, дворовый интернет. Всё это надо подтверждать фотографиями. Почему-то оценивается только летний период.
В жилом комплексе «Новый Зеленоград», который строится возле Кутузовского шоссе в Рузино, рядом с 23-м микрорайоном, заборов возле домов нет, парковка во внутренних дворах (между домами) запрещена. Парковки расположены на внешнем периметре застройки. Во дворах — пешеходные зоны со скамейками, детские площадки для разных возрастов, беседки, тренажеры, деревья с кустарниками, а в центре квартала есть площадка, где можно играть в футбол, теннис, баскетбол и волейбол. Зимой там заливают каток. Дворы просматриваются камерами видеонаблюдения.
В конкурсе участвуют застройщики и жилые комплексы почти из всех российских регионов. В числе экспертов, среди прочих — чиновники высокого ранга, руководители крупных строительных компаний, председатели российских союзов и гильдий архитекторов, проектировщиков, строителей, риелторов.
В прошлом году в том же конкурсе ЖК «Новый Зеленоград» занял третье призовое место в номинации «Лучшие подъезды». Высокие оценки были получены за консьержей, вход в подъезды по смарт-картам, энергосберегающие лампы, улучшенный материал пола и стен, вход в подъезд на уровне тротуара, сквозной проход в подъезде (два выхода), прозрачные входные двери, помещение для колясочной и высокий первый этаж. Но нет, например, лапомойки — места для мытья лап собакам в подъезде (а в некоторых других ЖК, получивших призовые места, они есть).
«Освоение территории в 1 млн. кв. м. требует от застройщика глобального подхода и внедрения нестандартных решений как в организацию территории, так и в технологи строительства, — комментирует победу в конкурсе генеральный директор компании IKON Development (застройщик ЖК) Антон Детушев. — И в этом проекте мы пошли по пути мировых столиц и обратили особое внимание на поддержание городских инициатив. После завершения строительства мы сможем представить самообеспеченный и независимый от городской инфраструктуры проект с 6000 рабочими местами».
Не зависеть от городской инфраструктуры — а конкретно от Зеленограда — у ЖК в Рузино пока не получается. Муниципальной школы и детсада здесь нет, поликлиники тоже. Жители ездят на работу в Зеленоград и Москву. С транспортной доступностью проблемы: здесь останавливаются только автобус 400К и коммерческая маршрутка 164К. Ждать их приходится долго, а потом в автобусы надо влезть.