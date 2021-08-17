«КанцПарк» — международная сеть магазинов канцтоваров. В корпусе 1449 представлены товары для офиса, творчества и учёбы: от карандашей до ранцев. Магазин открыт ежедневно с 9:00 до 19:00. Ближайшая автобусная остановка — «Школа искусств». Здесь также работает пункт выдачи заказов магазина канцтоваров «9-18».