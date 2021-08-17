СВЕТЛАНА АНУФРИЕВА / КАНЦПАРК
«КанцПарк» — международная сеть магазинов канцтоваров. В корпусе 1449 представлены товары для офиса, творчества и учёбы: от карандашей до ранцев. Магазин открыт ежедневно с 9:00 до 19:00. Ближайшая автобусная остановка — «Школа искусств». Здесь также работает пункт выдачи заказов магазина канцтоваров «9-18».
Ручки от 12 рублей, тетради от 7, пластилин от 51.
СВЕТЛАНА АНУФРИЕВА / КАНЦПАРК
Детские ранцы от 3500 рублей. Сейчас на них действуют скидки 15%.
СВЕТЛАНА АНУФРИЕВА / КАНЦПАРК
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
У Дворца творчества в 9 микрорайоне появился автогородок. К сентябрю в нём отладят светофоры и запустят занятия Новости
Зеленоградцев поймали 20 лет спустя после совершенных ими тяжких преступлений. Мужчину — за изнасилование несовершеннолетней, женщину — за жестокое убийство Истории
Двухэтажное здание построят на месте заброшенного магазина в 10 микрорайоне. В нём обещают разместить супермаркет, кафе и детский центр Новости
Кандидат от «Яблока» Лев Шлосберг обжаловал снятие с выборов в Госдуму. Суд посчитал его связанным со структурами Навального из-за митинга Новости
«Было клаустрофобно». Зеленоградка залезла в дренажную трубу, чтобы помочь спасателям достать котёнка Истории
Подростки украли с детской площадки самокат — их разыскивает полиция по записи с уличной камеры Новости
Дефицит чипов — общемировая проблема или шанс для российской микроэлектроники. Эксперты отрасли высказались на встрече в промзоне «Алабушево» Хайтек
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории