В корпусе 317 теперь можно отремонтировать телефон или телевизор, заказать пайку, купить различные аксессуары и очки — всё в одном небольшом помещении. Часы работы: ежедневно с 9:00 до 21:30.
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