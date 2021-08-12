Петиция появилась на сайте change.org пять дней назад. За это время её подписали более 900 человек и это число продолжает расти. «Это не безопасно, потому что под стрелку для пешеходов летят на велосипедах и самокатах не слезая, это грозит смертью и тюрьмой для водителя. А также создаёт заторы в часы пик», — утверждает один из подписантов.

Ранее начальник зеленоградской ГИБДД Илья Гудков выступил против «белых человечков». В качестве довода Гудков привёл ДТП, произошедшее в конце мая на перекрестке Московского проспекта и улицы Юности. Тогда велосипедист проезжал на «зеленый» по переходу, его сбила машина. Поскольку светофор здесь оборудован совмещенной фазой, делается вывод, что виновата она.