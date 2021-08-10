В Зеленограде пропал 57-летний Александр Валентинович Трифанов. Его местонахождение неизвестно с 28 июля.
Приметы: рост — 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы седые, большая залысина на лбу.
Во что был одет на момент пропажи — неизвестно.
Поисково-спасательный отряд «Лиза алерт» просит сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.
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