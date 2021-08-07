Любопытно, что рядом с отделом полиции, откуда сбежали заключенные, находится указатель с километражом до Солнечногорска, Клина, Красногорска. По соседству с железнодорожной платформой есть также автобусная станция.

Полиция объявила награду в миллион рублей за информацию, которая приведет к поимке Александра Мавриди. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 112, 8-495-994-50-64, 8-495-609-77-06. Информаторам гарантируют конфиденциальность и безопасность.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников ИВС по факту превышения должностных полномочий, приведшего к побегу пяти человек (пункт «в», часть 3 статьи 286 УК РФ). Полицейских задержали и затем арестовали в суде — пока до 5 октября. Также СК забрал у полиции дело о побеге заключённых по части 2 статьи 313 УК РФ. Прокуратура заявила, что проконтролирует ход расследования обоих уголовных дел.

Свою вину в пособничестве преступникам арестованные полицейские отрицают. Майор уверен также, что плотно закрыл окошко для передачи еды. По отзывам коллег, до этого происшествия майор безупречно нёс свою службу и считался одним из лучших сотрудников. Тем не менее есть ряд обстоятельств, которые вызывают подозрения в причастности полицейских к побегу заключенных. Либо это чудовищная халатность.

Мавриди доставили в ИВС при истринском отделе полиции в понедельник, 2 августа, для проведения следственных экспериментов по делу Маругова. На пятницу был запланирован последний из них. Потом обвиняемого снова отправили бы в сизо. На самом деле его туда должны были возвращать после каждого следственного действия как обвиняемого в тяжких преступлениях, но держать его «под рукой» было, видимо, удобнее.

В четверг Мавриди — то ли по его просьбе, то ли кого-то из заключенных — перевели в камеру к четырем землякам, которых держали в ИВС для участия в судебных заседаниях. Помимо них там были еще двое, впоследствии отказавшиеся участвовать в побеге. То есть камера была полностью заселена, но для Мавриди, ставшего седьмым в комнате, даже принесли матрас и постелили на полу.

Мавриди арестовали в ноябре прошлого года за убийство бизнесмена Маругова, прозванного СМИ «колбасным королём» из-за его мясного бизнеса. Предпринимателя нашли со стрелой в груди в парилке на территории его загородного дома под Истрой. Арбалет позже обнаружили в машине, брошенной тоже где-то под Истрой. Полиция задержала Мавриди на следующий день как одного из подозреваемых (считается, что в коттедж проникли и участвовали в вымогательстве минимум двое человек в масках). При обыске в квартире подозреваемого обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. С его слов, Мавриди вымогал у него московскую недвижимость, перевозя с одной квартиры на другую с требованием переписать их на своё имя. Заложником оказался столичный адвокат, некогда защищавший интересы криминальных авторитетов, в том числе одного известного киллера.

Вместе с Мавриди в побеге из истринского ИВС участвовали Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря, привлекаемые к уголовной ответственности за кражу. Максимальный срок за это преступление, совершенное группой лиц, — пять лет. Такой же максимальный срок предусмотрен за групповой побег.