Убийцу и четверых воров, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре, разыскивает полиция. За информацию, которая приведет к поимке первого, объявили вознаграждение в миллион рублей. Полицейских, допустивших побег, арестовали за превышение должностных полномочий. Истра находится недалеко от Зеленограда, если выехать по ЦКАД на Пятницкое шоссе или сесть на электричку в сторону Москвы.
Преступники уже более суток в бегах, все пятеро — уроженцы Молдовы. Самым опасным из них считают 50-летнего Александра Мавриди. Его обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, а также в вымогательстве, похищении и незаконном лишении свободы людей, чёрном риелторстве и теперь ещё в побеге из-под стражи.
Групповой побег из изолятора временного содержания (ИВС) произошёл в третьем часу ночи с четверга на пятницу. С помощью гаечного ключа, как предполагает следствие, заключенные открутили замки нескольких дверей и на воротах, чтобы покинуть территорию полицейского отдела. Замок камеры они предположительно вскрыли через окошко для подачи еды, затем добрались до задней двери изолятора и так вышли к воротам. Откуда в камере взялся гаечный ключ, пока неизвестно.
Старший сотрудник изолятора — майор полиции в момент побега спал, его младший коллега находился в комнате отдыха. Оба ничего не слышали. Пропажу заключенных обнаружили в пятом часу утра — приблизительно через полтора часа после побега.
Примерно в 2:45 беглецы попали на видеокамеру возле одного из жилых домов. Сначала они неспешно бежали, потом перешли на шаг. В том направлении, куда они шли, находится железнодорожная станция (Рижское направление) — в 20 минутах от изолятора. Есть предположение, что сбежавшие заключенные могли уехать на одной из ранних электричек, которые здесь начинают курсировать с четырех часов утра. Поезда этого направления проходят через деревню Жилино недалеко от Зеленограда.
Любопытно, что рядом с отделом полиции, откуда сбежали заключенные, находится указатель с километражом до Солнечногорска, Клина, Красногорска. По соседству с железнодорожной платформой есть также автобусная станция.
Полиция объявила награду в миллион рублей за информацию, которая приведет к поимке Александра Мавриди. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 112, 8-495-994-50-64, 8-495-609-77-06. Информаторам гарантируют конфиденциальность и безопасность.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников ИВС по факту превышения должностных полномочий, приведшего к побегу пяти человек (пункт «в», часть 3 статьи 286 УК РФ). Полицейских задержали и затем арестовали в суде — пока до 5 октября. Также СК забрал у полиции дело о побеге заключённых по части 2 статьи 313 УК РФ. Прокуратура заявила, что проконтролирует ход расследования обоих уголовных дел.
Свою вину в пособничестве преступникам арестованные полицейские отрицают. Майор уверен также, что плотно закрыл окошко для передачи еды. По отзывам коллег, до этого происшествия майор безупречно нёс свою службу и считался одним из лучших сотрудников. Тем не менее есть ряд обстоятельств, которые вызывают подозрения в причастности полицейских к побегу заключенных. Либо это чудовищная халатность.
Мавриди доставили в ИВС при истринском отделе полиции в понедельник, 2 августа, для проведения следственных экспериментов по делу Маругова. На пятницу был запланирован последний из них. Потом обвиняемого снова отправили бы в сизо. На самом деле его туда должны были возвращать после каждого следственного действия как обвиняемого в тяжких преступлениях, но держать его «под рукой» было, видимо, удобнее.
В четверг Мавриди — то ли по его просьбе, то ли кого-то из заключенных — перевели в камеру к четырем землякам, которых держали в ИВС для участия в судебных заседаниях. Помимо них там были еще двое, впоследствии отказавшиеся участвовать в побеге. То есть камера была полностью заселена, но для Мавриди, ставшего седьмым в комнате, даже принесли матрас и постелили на полу.
Мавриди арестовали в ноябре прошлого года за убийство бизнесмена Маругова, прозванного СМИ «колбасным королём» из-за его мясного бизнеса. Предпринимателя нашли со стрелой в груди в парилке на территории его загородного дома под Истрой. Арбалет позже обнаружили в машине, брошенной тоже где-то под Истрой. Полиция задержала Мавриди на следующий день как одного из подозреваемых (считается, что в коттедж проникли и участвовали в вымогательстве минимум двое человек в масках). При обыске в квартире подозреваемого обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. С его слов, Мавриди вымогал у него московскую недвижимость, перевозя с одной квартиры на другую с требованием переписать их на своё имя. Заложником оказался столичный адвокат, некогда защищавший интересы криминальных авторитетов, в том числе одного известного киллера.
Вместе с Мавриди в побеге из истринского ИВС участвовали Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря, привлекаемые к уголовной ответственности за кражу. Максимальный срок за это преступление, совершенное группой лиц, — пять лет. Такой же максимальный срок предусмотрен за групповой побег.
Однако по информации источника «Известий», Цуркану был осужден за применение насилия в отношении представителя власти, но его проверяли на причастность и к другим преступлениям. Грозаву, Бутнару и Тетеря проходят по одному делу — им инкриминируют больше 20 эпизодов: это разбойные нападения, кражи и хищение оружия. Двое из них в последнее время жили в Лобне, другие двое — в деревне Каменка Дмитровского района.
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