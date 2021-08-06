Крюковская площадь: перенос остановок и закрытие билетных киосков
На Крюковской площади снова можно купить проездные билеты и транспортные карты в киосках Мосгортранса. Теперь две кассы стоят у корпуса 834. Ранее их закрыли и перенесли на новое место из-за реконструкции железнодорожной станции.
ФОТО: instagram.com/rekonstrukciyakrukovo
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