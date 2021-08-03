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Люди размахивали ЛГБТ-флагами на Центральной площади в день ВДВ. Разве это не провокация? 03.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Компания молодых людей с ЛГБТ-флагами — радужным и розово-жёлто-голубым флагом пансексуалов — сидела в день ВДВ 2 августа на Центральной площади, возле ДК. Это возмутило нашего читателя Михаила. По его словам, активисты размахивали флагами при виде людей «в матросках», пытаясь спровоцировать прохожих. «Выйти в день ВДВ со своими флагами разве это не провокация?» — пишет Михаил и подчеркивает, что в другие дни активистов с флагами на площади нет — он точно знает, потому что работает в том месте.

О конфликтах с этой компанией не сообщается, но драки десантников с ЛГБТ-активистами случаются. Например, в прошлом году в Ярославле ЛГБТ-активиста избили на день ВДВ во время одиночного пикета с радужным флагом и плакатом «Геи тоже служат в ВДВ». Похожие акции проходили в 2013, 2014 и 2015 годах на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Геи мешают десантникам жить, говорил раньше член центрального совета Союза десантников России Анатолий Буй. Он также посоветовал не пропагандировать нетрадиционные ценности: «Вы просто, ребята, не пропагандируйте и не мешайте жить нам. Потому, что такое ничтожное меньшинство пытается диктовать свои условия». Так Буй объяснял неизбежность конфликтов десантников и ЛГБТ-активистов.

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Метки:
происшествия, центральная площадь, митинг, лгбт
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Обсуждение
Ван Барин
Вчера, 16:35
Мне кажется, современная молодежь в приницпе ведет себя более провоцирующе. Им просто нечем заняться, не понятно чем заняться, чтобы быть полезным; не хватает взаимодействия со взрослыми, это такой способ влиться во взрослую жизнь - утереть нос взрослому.
A T
Вчера, 18:32
А что это, если не провокация? Не моё дело, кто с кем чем занимается по взаимному желанию и открыто говорит об этом, если все дееспособны и адекватны, но, например, обычно в соцсетях под темой ЛГБТ со своими гендерами (вольное обращение с терминами, подмена биологического пола и всё вытекающее, ненавидимая ими Роулинг хорошо об этом писала) упорно лезут в женские сообщества, агрессивно реагируя на отказ альтруистично дружить. Одна вялотекущая провокация, по-моему. А тут под этими флагами решили IRL затроллить отмечающих день ВДВ - удивительно.
Степан Вазгенов
15 часов назад
"Геи мешают десантникам жить, говорил раньше член центрального совета Союза десантников России Анатолий Буй."
Уржался. Бедные десантники, как им жить теперь?
Яна Яблочкова
5 часов назад
За деньги закутались во флаги.Факт.кому то это очень нужно
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