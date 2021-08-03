Компания молодых людей с ЛГБТ-флагами — радужным и розово-жёлто-голубым флагом пансексуалов — сидела в день ВДВ 2 августа на Центральной площади, возле ДК. Это возмутило нашего читателя Михаила. По его словам, активисты размахивали флагами при виде людей «в матросках», пытаясь спровоцировать прохожих. «Выйти в день ВДВ со своими флагами разве это не провокация?» — пишет Михаил и подчеркивает, что в другие дни активистов с флагами на площади нет — он точно знает, потому что работает в том месте.

О конфликтах с этой компанией не сообщается, но драки десантников с ЛГБТ-активистами случаются. Например, в прошлом году в Ярославле ЛГБТ-активиста избили на день ВДВ во время одиночного пикета с радужным флагом и плакатом «Геи тоже служат в ВДВ». Похожие акции проходили в 2013, 2014 и 2015 годах на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Геи мешают десантникам жить, говорил раньше член центрального совета Союза десантников России Анатолий Буй. Он также посоветовал не пропагандировать нетрадиционные ценности: «Вы просто, ребята, не пропагандируйте и не мешайте жить нам. Потому, что такое ничтожное меньшинство пытается диктовать свои условия». Так Буй объяснял неизбежность конфликтов десантников и ЛГБТ-активистов.