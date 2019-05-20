ЛГБТ-активисты подавали заявку на проведение гей-парада и ЛГБТ-пикета в Солнечногорске 30 мая — «в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств». В администрации городского округа не разрешили, потому что это могут увидеть дети.

Шествие геев и пикет гендерных меньшинств (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) организаторы мероприятия хотели провести на Октябрьской улице, пройдя от Центральной до 3-й Урицкой. По этой улице ходит общественный транспорт и живут люди, говорится в ответе администрации Солнечногорска. Это место массового скопления людей, в том числе несовершеннолетних. Проведение такого мероприятия в месте, где могут оказаться дети, нарушает закон о запрете нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

В ответе власти ссылаются на ряд документов: федеральный закон №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (статья 5, пункт 4, часть 2 — информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи), а также закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Административный кодекс РФ. Что подкреплено позицией Конституционного суда. В 2014 году гей-активисты пытались оспорить конституционность статьи 6.21 КоАП РФ — «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Суд пришёл к выводу, что эта статья не допускает расширительного понимания установленного ею запрета.

Ответ солнечногорской администрации опубликовал «Вконтакте» Николай Алексеев, один из организаторов гей-парадов. Аналогичные заявки были поданы в Москве, Клину, Редкино, Конаково и других российских городах. Пока везде отказали. Алексеев стандартно сопровождает отказы заявлениями об оспаривании решений в местных судах и намерении дойти до Европейского суда по правам человека.