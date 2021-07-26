Кнопки для открытия дверей в автобусах массово ввели в 2019 году, хотя они существовали и раньше внутри салонов. А в «Ласточках» такой принцип открытия дверей существовал с момента их запуска. В марте 2020 года кнопки выключили и стали открывать все двери на вход и выход — чтобы пассажиры не скапливались. Сейчас кнопки в автобусах и электричках снова работают, подтвердили «Зеленоград.ру» в «Мосгортрансе» и МТППК. Равно на МЦК и подземном метро, где ходят новые поезда — например, на Филевской линии.

Официально пассажиров об этом не предупредили, многие по-прежнему ждут, что водители будут открывать все двери «автоматом». Но они уже перестали это делать. При этом требования по поводу масок и перчаток сохраняются.

Кнопки (официально они называются «система адресного открытия дверей») нужны для комфортного температурного режима, отметили в «Мосгортрансе», это определено заводом-изготовителем. То есть, чтобы лишний раз не впускать в салон холод и тепло, пока работают кондиционеры.