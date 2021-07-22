По словам городской администрации, это сделали в ту же субботу, когда произошло ЧП. По словам Руслана, ступеньку заменили в понедельник. Собираются ли менять остальные, такие же потенциально опасные, — неизвестно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру, чтобы выяснить это.

Со времени постройки в 1989 году лестницу никогда не меняли. «Вот только „отремонтировали“, — говорит Елена. — Думаю, в 8-м подъезде из-за пандуса жители эксплуатируют только одну половину лестницы, вот она и не выдержала нагрузки. Я стараюсь ходить по центру».