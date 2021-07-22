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Ступенька сломалась под человеком в подъезде жилого дома. Нога провалилась, он получил травму. Бетонную ступеньку заменили железной 22.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Человек провалился ногой в щель между ступеньками, когда наступил на одну из них. Это произошло в 8-м подъезде корпуса 1121. О случившемся пострадавший житель Руслан рассказал «Зеленоград.ру».

Спускаясь по лестнице, Руслан не заметил трещины на ступеньке и в результате провалился. После инцидента соседи сказали, что ступенька была сломана ещё с утра. Несмотря на полученную травму, Руслан поднял обломок и уложил его вертикальным мостиком, максимально, насколько это было возможно, закрыв образовавшееся отверстие, чтобы никто больше не пострадал. «Так как кто-то менее везучий мог себе что-нибудь сломать», — рассказал Руслан.

Жительница того же дома Елена запечатлела позорный ремонт такой же лестницы в 1-м подъезде и поделилась в комментариях к посту Руслана в группе 11-го микрорайона в фейсбуке.

Вообще, непонятно, из какого материала делали ступеньки, но они сыплются на глазах. Да и конструкция в целом выглядит ненадёжно. Множественные дыры и выщербины на ступеньках просто замазали цементом.

Так во всём доме, в том числе и в 8-м подъезде. То есть ступенька рухнула уже после ремонта. На вопрос о материале, из которого лепили эти бруски-ступеньки, в префектуре не смогли оперативно ответить. Но прислали фотографии с новой ступенькой, которой заменили расколовшуюся. Теперь она металлическая.

По словам городской администрации, это сделали в ту же субботу, когда произошло ЧП. По словам Руслана, ступеньку заменили в понедельник. Собираются ли менять остальные, такие же потенциально опасные, — неизвестно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру, чтобы выяснить это.

Со времени постройки в 1989 году лестницу никогда не меняли. «Вот только „отремонтировали“, — говорит Елена. — Думаю, в 8-м подъезде из-за пандуса жители эксплуатируют только одну половину лестницы, вот она и не выдержала нагрузки. Я стараюсь ходить по центру».

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Метки:
жкх, происшествия, микрорайон 11, ремонт подъездов, корпус 1121
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Обсуждение
Ольга Каплина
14 минут назад
Позор за такую лестницу, привлечь бы таких рукоделов по статье. Хорошо, что пожилой человек не попал на сломанную ступеньку, мог бы и более серьезные травмы получить.
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